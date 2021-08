Este es el mensaje que deja Pizzuto a los Tuzos, antes de partir

PACHUCA.- Eugenio Pizzuto, ahora jugador del Lille de Francia, mandó un mensaje a su exequipo mexicano, los Tuzos del Pachuca, para agradecer a jugadores, entrenadores, utileros y a la afición.

“Hoy me despido de un club que me dio mucho y del cual me voy muy agradecido. El haber pertenecido al Club Pachuca me ayudo a crecer y desarrollarme tanto personal como profesionalmente”, señaló el también seleccionado nacional de la sub 17.

Pizzuto fue presentado este día en redes sociales por su nuevo club europeo, en donde portará el dorsal 15.

“Nunca olvidaré a entrenadores, utileros, compañeros de las diferentes categorías en donde estuve, quienes me apoyaron y confiaron en mí en todo momento”.

Lee también en LSR Hidalgo: El mexicano Eugenio Pizzuto llega a Europa con el Lille de Francia

El jugador de 18 años de edad agradeció también al entrenador Paulo Pezzolano por darle la oportunidad de debutar en primera división.

Finalmente, agradeció a la afición tuza por el apoyo y cariño. “Nunca los olvidaré, muchas gracias Pachuca”, cierra su mensaje.

jgp