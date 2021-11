Estas son las empresas contratadas para el bacheo de Pachuca y La Reforma

PACHUCA.- La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) otorgó 10 contratos por más de 20 millones de pesos a siete empresas para reponer el pavimento de calles ubicadas en Pachuca y Mineral de la Reforma.

En 2020 y 2021, el organismo descentralizado de la administración pública del estado de Hidalgo emitió los fallos de 10 licitaciones, que significaron una inversión de 20 millones 544 mil 567.45 pesos.

El recurso económico se distribuyó entre las personas físicas David Adolfo Escamilla Trejo, José Manuel Torres España, Oscar Uvaldo Acevedo Lozada y Yosellyn Daniel Mercado.

También contempló a las empresas He Highways Solutions, S. A. de C. V., Proyecto y Construcciones del Mezquital, S. A. de C. V. y Race Carreteras, S. A. de C. V.

Las siete razones sociales participaron en los procesos de licitación abiertos sin que existieran propuestas adicionales para que el Comité de Obras Públicas y Servicios de la Caasim evaluara la más solvente, a pesar de que en los criterios de evaluación de las convocatorias se estableció que la adjudicación del contrato se realizaría de acuerdo a un análisis comparativo de las proposiciones admitidas para así, formular un dictamen y el fallo correspondiente.

Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. señala en su estudio de "Competencia en las compras públicas" que, en la etapa previa a una licitación pública, las normas deberían favorecer la entrada de mayor número de posibles licitantes para generar condiciones de competencia y procesos de compra competidos.

Mientras que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo indica en su artículo 44 que "una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación".

10 CONTRATOS, DOS ETAPAS

Durante la anualidad 2020, Caasim emitió 61 licitaciones, de las cuales 10 correspondieron a obras públicas consistentes en reposición de pavimento y obras emergentes de mantenimiento que se asignaron mediante dos etapas de convocatorias.

5 de los 10 procedimientos se concretaron en abril del año pasado y significaron una inversión de 9 millones 939 mil 414.83 pesos.

De este total, Proyecto y Construcciones del Mezquital, S. A. de C. V. fue la que recibió el mayor monto económico por 2 millones 22 mil 444.39 pesos, como lo muestra el fallo de la licitación CAASIM-HGO.L.O.P. 01-2020, recurso que seis meses después se elevaría a 2 millones 258 mil 55.49 pesos a través de la firma de un convenio modificatorio al contrato.

A esta empresa asentada en el centro del municipio de Mixquiahuala de Juárez cuyo objeto social es la construcción de obra civil, edificación, trabajos topográficos, urbanización, carga y transporte de materiales de construcción, se le asignó reponer el concreto hidráulico y asfaltico de calles ubicadas en 96 colonias como El Lobo, Palmar, la Raza, Españita, Maestranza, Piracantos o Santa Julia, todas pertenecientes a Pachuca, municipio que en 2019 fue gobernado por la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, quien propuso que los servicios de agua potable y drenaje le fueran retirados a la Caasim y otorgados a la gestión municipal.

Lo anterior, tras acusar que la Comisión de Alcantarillado era responsable de 50 por ciento de los baches de las calles de la ciudad, pues no reparaba las vialidades que intervenía al reparar las tomas de agua.

Sin embargo, en aquella ocasión la Caasim respondió que ningún municipio tendría la capacidad, infraestructura, ni fuentes de abastecimiento para operar de forma individual.

El segundo contrato signado en abril por 2 millones 23 mil 167.58 pesos le correspondió a David Adolfo Escamilla Trejo para bacheo asfalto, concreto, adoquín y empedrado en 85 colonias de Mineral de la Reforma, como Providencia, Saucillo, Amaque, las Águilas e incluso, en zonas colindantes como Epazoyucan y Zempoala.

Para reponer el pavimento de una tercera zona de la metrópoli, He Highways Solutions, S. A. de C. V. fue seleccionada por 2 millones 9 mil 985 pesos y Yosellyn Daniel Mercado por 2 millones de pesos más, ambas presentaron sus propuestas en las convocatorias CAASIM-HGO.L.O.P. 03-2020 y CAASIM-HGO.L.O.P. 04-2020, respectivamente; sin embargo, al igual que los dos procesos anteriores no existieron competidores.

Finalmente, Race Carreteras, S. A. de C. V. fue contratada por un millón 883 mil 810.06 pesos para hacer obras emergentes de mantenimiento correctivo consistentes en excavaciones, demoliciones y estructuras metálicas con un plazo de ejecución de 241 días naturales, tiempo que concluyó el 31 de diciembre de 2020.

Aunque previo a dicho contrato en 2019 fue seleccionada por la Caasim para un trabajo similar, en aquella anualidad, el organismo descentralizado emitió la licitación L.O.P-07-2019 a través de la cual le otorgó un millón 577 mil 172.48 pesos.

CINCO NUEVOS CONCURSOS

Para la reposición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico el organismo emitió en diciembre del año pasado cuatro concursos con los números CAASIM-HGO-L.O.P.-08-2020, CAASIM-HGO-L.O.P.-09-2020, CAASIM-HGO-L.O.P.-10-2020 y CAASIM-HGO-L.O.P.-11-2020.

Mientras que a través de la licitación CAASIM-HGO-L.O.P.-12-2020 buscó ejecutar obras de mantenimiento correctivo en diferentes colonias de la metrópoli, trabajos que se programaron del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2021.

Al igual que en las licitaciones lanzadas en el primer semestre de 2020, solo figuraron cinco empresas en la presentación y apertura de proposiciones del procedimiento, las mismas que fueron seleccionadas en la etapa del fallo.

He Highways Solutions fue elegida de nueva cuenta por un monto de 2 millones 31 mil 453.63 pesos; David Adolfo Escamilla Trejo obtuvo 2 millones 62 mil 243.74; Proyecto y Construcciones del Mezquital, 2 millones 72 mil 478.18 pesos.

Mientras que Oscar Uvaldo Acevedo Lozada ganó 2 millones 74 mil 279.14 y finalmente José Manuel Torres España, 2 millones 364 mil 697.93 pesos.

Es decir, en esta segunda etapa de licitaciones para reponer el pavimento de calles la erogación total fue de 10 millones 605 mil 152.62 pesos según consta en las actas de fallo.





