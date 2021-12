Estas son las canciones que no pueden faltar en tu playlist navideño

PACHUCA.- ¡La Navidad ya está aquí! Y hay que mantener el mejor ánimo. Además, a punto está de concluir otro año de pandemia, con sus adversidades, sí, pero también con buenos momentos para reflexionar, estar en casa, valorar la esencia de la vida, cuidar de la salud y los seres que nos rodean.

La música es clave a partir de este día y hasta la recta final del año para sonreír, gozar la compañía de amigos, familia y despertar el espíritu navideño.

Y si bien es cierto que las canciones navideñas comenzaron a sonar en la ciudad recién inició el mes, este 24 y 25 de diciembre, sin duda tienen que estar presentes a todo volumen en tu playlist.

Te dejamos algunas recomendaciones de canciones que puedes escuchar, desde las clásicas hasta las modernas. ¿Cuál es tu preferida?

It's Beginning to Look a Lot like Christmas de Michael Bublé

Como dice Bublé: "esto está comenzando a parecerse mucho a la Navidad" y aunque ya está aquí la Navidad, está canción no deja de sonar y su ritmo pegajoso te pondrá en el "mood" navideño por completo.

Llegó la Navidad, de Generación Escogida y 'Ozuna' con Christian Nieves

¿Por qué no? El mundo del reguetón y el perreo también tiene su propio himno de Navidad. Y está también es una de las más escuchadas en Spotify.

Last Christmas, de Wham!

Probablemente la hayas cantado en las actuaciones de Navidad del colegio. Y es que este clásico ha sabido mantenerse a pie del cañón año tras año sacando tu lado más romántico y nostálgico. Actualmente también la encuentras con otras cantantes como Gwen Stefani.

Jingle Bell Rock, de Bobby Helms

Esta canción es de 1957 y es tan popular en películas, series y artistas han reproducido Jingle Bell Rock a su manera, como por ejemplo la serie musical adolescente Glee. Elígela con quien más te agrade.

Rockin' Around The Christmas Tree, de Brenda Lee

Un ritmo para ponerte a bailar, esta canción fue escrita por la propia Brenda Lee cuando solo tenía 13 años, pero no la grabó hasta que cumplió los 20. La escuchas en la radio, en los centros comerciales, en el transporte público.

Santa Claus is Coming to Town, de Bruce Springsteen

Bruce Springsteen es capaz de darle vida a la Navidad con su versión más rock de Santa Claus is Coming to Town, demostrando que este género es compatible hasta con las fechas más dulces.

Feliz Navidad, de José Feliciano

Como no tener este clásico bilingüe de Feliz Navidad. Es tan pegadiza y fácil de aprender que ha pasado a la historia como uno de las canciones más famosas en estas fechas, tanto que hasta Céline Dion o Raphael tienen sus versiones.

Otras canciones más escuchadas son: Santa Tell Me, de Ariana Grande; All I Want For Christmas Is You, de Maria Carey; Rudolph The Red Nosed Reindeer; Like its Christmas de Jonas Brothers; Mistletoe de Justin Bieber; Santa Claus llegó a la Ciudad de Luis Miguel; entre otras.

jgp