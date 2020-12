Establece Copriseh suspender actividades no esenciales en Hidalgo

PACHUCA.- A partir de este martes y hasta nuevo aviso quedaron suspendidas las actividades no esenciales en Hidalgo, determinó la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios estatal (Copriseh) ante el alza en número de contagios por coronavirus.

En reunión del Comité Jurisdiccional para Prevención de Riesgos Sanitarios, los funcionarios de la Secretaría de Salud estatal (SSH) acordaron el cierre y la limitación de actividades en la entidad para contener el contagio de covid-19.

Por lo anterior, establecimientos no esenciales como antros, bares, cantinas, centros nocturnos, casas de juego, boliches y billares no podrán realizar sus actividades económicas hasta nuevo aviso. Además, no se podrán realizar eventos sociales y religiosos, como los correspondientes a la Virgen de Guadalupe, el próximo 12 de diciembre.

Cines, locales con venta de alimentos, tiendas departamentales, parques acuáticos, entre otros negocios podrán realizarse con un aforo del 20 por ciento, no se permitirá el acceso a menores de edad, deberán sanitizar las instalaciones y tendrán horarios limitados. Los eventos deportivos serán permitidos si se hacen al aire libre.

Los tianguis se realizarán con el 30 por ciento de puestos. Además, todos los locales deberán respetar las medidas sanitarias correspondientes para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, como lo es el uso de cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia y toma de temperatura.

Dichas medidas se aplicarán principalmente en Tulancingo, Pachuca, Mineral de la Reforma, Apan, Tepeapulco, Tizayuca, Tula y Tepeji del Río, donde se registraron altos índices de contagio.





