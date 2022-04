Esta historia le pasó a una amiga: denuncian nuevo modus operandi para secuestro

PACHUCA.- "Esta historia le paso a una amiga en la estación del Tuzo de San Antonio en Pachuca", compartió un usuario en un grupo de denuncia ciudadana en las redes sociales, el que sería el nuevo modus operandi de presuntos secuestradores en la ciudad capital.

Los hechos según relatan ocurrieron el 18 de abril alrededor de las tres de la tarde en la estación del Sistema de Transporte Masivo Tuzobús, San Antonio, en esta ciudad Pachuca, donde con dinero, una mujer intentó distraer a una chica para subirla a una camioneta y privarla de su libertad.

Al bajarme del bus una señora me interceptó para decirme que se me había caído dinero", relata la chica en una imagen que compartió el usuario en la página de Facebook Alguien Sabe Pachuca Oficial.

Ella consciente de que solo llevaba consigo su celular, negó el dinero fuera suyo; sin embargo, la señora le obstruía el paso y con seguridad afirmaba el dinero pertenecía a la chica.

Reaccioné de lo que estaba pasando cuando vi que le hizo señas a un señor que estaba en la esquina y empezó a caminar hacia donde yo estaba. En ese momento una camioneta gris se orilló más adelante", sigue el relato.

El miedo, la desesperación y la angustia invadieron a la chica que solo pensaba en dejar alguna de sus pertenencias en el suelo para hacer notar que ella había estado ahí.

Un chico que al parecer es mi ángel de la guarda me ayudó fingiendo venir conmigo y en automático la señora, el señor y la camioneta desaparecieron", finaliza el relato y agrega que el chico la ayudó para encontrar un lugar seguro.

La publicación ha generado al momento 83 comentarios de usuarios que comparten la anécdota y que han sido víctimas de la misma situación, así como 370 reacciones entre me gusta, me asombra y me entristece, con un total de 1.4 mil veces compartida.

DESAPARECIDAS EN HIDALGO

Del 1 al 18 de abril, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) inició 21 fichas de búsqueda, de las cuales ya desactivó 11, pero todavía faltan por localizar a 10 personas que desaparecieron en 10 municipios distintos del estado.

De acuerdo con un conteo de las fichas que realizó LSR Hidalgo, se trata de cinco mujeres y cinco hombres de 14 a 61 años de edad que fueron vistos entre la última semana de marzo y la segunda del mes de abril.

El último lugar del que se tienen indicios de su paradero son en los municipios de Actopan, Almoloya, Chilcuautla, Cuautepec, Huejutla, Huichapan, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Pachuca y Tulancingo.

