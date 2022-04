Esfuerzo individual, insuficiente para que tianguistas de Tula se recuperen

PACHUCA.- Josefina, Paula y Norma son jefas de familia y locatarias del tianguis de Tula, ninguna ha logrado pagar los préstamos que pidieron a financieras, proveedores y vecinos para reponerse de la inundación de septiembre, cuando perdieron todas sus pertenencias en agua de drenaje del Valle de México.

Las comerciantes confiaron en que gobierno de Hidalgo les entregaría financiamiento con bajos intereses, pero han pasado siete meses desde que se desbordó el río Tula y el dinero que les ayudaría a pagar los primeros créditos no llegó.

Aunque hacen un esfuerzo para salir adelante por sí mismas, es insuficiente, coinciden en que las ganancias se van en la comida, pagar luz, agua, la renta de su establecimiento y un guardadito que deben apartar para ir cubriendo los préstamos de hasta 20 mil pesos que adquirieron para empezar de nuevo.

El 23 de diciembre de 2021 Josefina, Paula y Norma firmaron un pagaré con el gobierno estatal, que les prometió créditos de 10 y 15 mil pesos por el que pagarían un interés mínimo y les sería entregado en 48 horas, pero no ocurrió así.

30 AÑOS SE FUERON CON EL AGUA

"A veces si te deshaces de cosas, te privas de cosas para salir adelante, a veces quisiera sentarme y ponerme a llorar por todo lo que ha pasado", son las palabras de Paula Chávez Cruz, de 53 años de edad, quien desde hace tres décadas es comerciante en Tula.

Paula vende en el tianguis frutas, verduras y hortalizas, productos que se echaron a perder cuando su negocio quedo sumergido bajo tres metros del drenaje del Valle de México, tal como sucedió a 480 locatarios fijos y semifijos que conforman el mercado.

Reactivar su local no ha sido fácil, debido a que no tenía ahorros y el préstamo de gobierno con intereses bajos no llegó, recurrió a un préstamo de 20 mil pesos que le financiaron vecinos y una empresa de la región.

El dinero aún no lo termina de pagar y ese préstamo no le alcanzó para reponer los 100 mil pesos que se perdieron entre comestibles, tarimas, charolas, cuchillos, lonas, manteles, pesas y paquetes de bolsas que tenía para despachar.

Con 20 mil pesos pudo restablecer una pequeña parte del negocio del que dependen unas 15 personas, ya que son tres familias con sus respectivos hijos, así como madres solteras o estudiantes que ocasionalmente colaboraban con ella.

"Poco a poco ha salido, vamos dando dinero, no digamos mucho porque de las ventas no queda como para decir: voy a dar tanto (...) es duro, de por si las ventas en el tianguis bajaron".

Además, Paula dice que la gente acude con desconfianza, pero menos que al principio, cuando los clientes la cuestionaban constantemente sobre los alimentos.

A veces nos decían que si era de lo que habíamos recogido de la inundación, pero la verdura no dura más de dos o tres días, el olor era insoportable, no nos lavábamos las manos, menos usábamos cubrebocas, todo con tal de limpiar, hacer la lucha y que todo se acabara pronto", dijo.

LAS VENTAS NO SIEMPRE ALCANZAN



Al igual que Paula, Josefina es vendedora en el tianguis de Tula y para reponerse de la inundación no le quedó más que pedir un préstamo en Compartamos Banco, al que debe abonar 850 pesos semanales y penalizaciones cuando se demora un par de días en juntar el dinero.

Su nombre completo es Josefina Gómez Acosta, de 39 años de edad, es viuda y tiene dos hijos a los cuales mantener con su trabajo como comerciante de mochilas y juguetes.

Desde hace 20 años comenzó su actividad en el tianguis de Tula, el local es propio y eso le permitía tener ganancias mayores, pero cuando ocurrió el desbordamiento del río, su situación cambió.

Josefina estima que perdió 200 mil pesos en productos y por las vitrina que tiró. Una forma de reactivar su establecimiento fue un préstamo que cada día se vuelve más complicado pagar por las bajas ventas.

"Las ventas ya no son las mismas que antes porque hay personas que piensan que estamos vendiendo de lo que quedó de la inundación, pero ya no quedó nada, todo se perdió, ni lavándolo quedaba".

Antes del desbordamiento, estimó que vendía de 600 a 800 pesos al día y cuando eran temporadas buenas o fin de semana, la cifra subía a mil o mil 500 pesos. Ahora, solo logra de 200 o 300 pesos diarios.

De ese total debe apartar 850 pesos semanales que lleva al banco, pero las ventas no siempre le alcanzan. Una ocasión, tardó dos días en llevar el dinero y le cobraron 300 pesos de penalización.

A veces se vende más o menos, a veces no, pero yo debo cumplir con mi pago semanal. Sino debo de pagar moratorios. Ya me pasó una vez, tuve que pagar además de mi pago de 850, 300 pesos más, por un atraso".

ESTÁN SOLAS



Después de la inundación, Norma Mendoza tardó un mes en reabrir su negocio de frutas, verduras, chiles secos y semillas, lo logró después de pedirle a sus proveedores un financiamiento de 40 mil pesos en mercancía.

"Nosotros tardamos un mes para volver abrir, al principio las ventas eran mínimas, estaban muy bajas porque la gente tenía desconfianza, no quería ir a comprar a nuestros negocios".

A partir de la inundación, Norma trabaja con el financiamiento que le dan sus proveedores, por eso la deuda aún no se extingue.

Incluso, en algún momento pensó que ya no abriría su negocio ante la pérdida de 200 mil pesos, estimó.

