"Escuadrón de la muerte" ahuyenta a deportistas de área verde en Pachuca

PACHUCA.- Deportistas de Pachuca señalan que personas con problemas de alcoholismo, a quienes llaman coloquialmente "El Escuadrón de la Muerte", invadieron un área verde en la colonia Santa Julia que los vecinos usan para ejercitarse.

Este espacio se ubica en las canchas de fútbol llanero, entre la calle Campo Deportivo y el bulevar Ramón G. Bonfil. Desde hace unas semanas, el grupo con problemas de alcoholismo se reúne desde temprano para consumir bebidas.

"De manera personal no tengo nada contra los señores, pero sí me resulta incómodo estar ahí (haciendo ejercicio) pues no sabe uno si en algún momento nos insultaran o nos querrán hacer algo a nosotras como mujeres", dijo Concepción Lara, vecina de la colonia Rojo Gómez, quien regularmente acude a hacer ejercicio al espacio.

El espacio en disputa son unas bancas de piedra donde las personas hacen diversas actividades después de correr alrededor de las canchas de fútbol. Entre los ejercicios destacan estiramiento, flexiones, lagartijas, abdominales y sentadillas.

Son más de 10 personas con problemas de alcoholismo las que se reúnen desde las 7:00 de la mañana a consumir aguardiente de agave, conocida como tonayas; en el lugar, también se observan botellas de cerveza rotas.

En entrevista con La Silla Rota Hidalgo, Concepción Lara indicó que el "Escuadrón de la Muerte" ha ido alejando a los deportistas; ella lo atribuye a que generan un ambiente hostil.

"No quiero verme como alguien que los discrimina. Sé que en el fondo ellos tienen problemas y necesitan ayuda, pero no les podemos decir nada porque no sabemos qué nos van a decir o cómo van a reaccionar", agregó la mujer de 45 años.

Dijo que en otros años este espacio ha sido ocupado por personas en situación de calle con problemas de alcoholismo "el clásico señor vagabundo", sin embargo no afectaba el espacio donde se hace ejercicio.

"Hace mucho una persona instaló una especie de campamento y ahí dormía, pero no molestaba a nadie, aunque sí se ponía a decir cosas (incoherencias) y bueno, los que lo conocimos no nos sorprendía, pero quienes no, se espantaban", dijo.

Concepción Lara pidió a las autoridades que "puedan ayudar a esas personas, sé que es difícil, pero al final son seres humanos que desconocemos su pasado".

