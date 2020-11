Escasos, elementos para acreditar anomalías en 9 municipios: TEEH

PACHUCA.- Los magistrados del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) confirmaron el triunfo en nueve municipios, luego de que los elementos presentados por los partidos políticos para acreditar la compra de votos, acarreo de gente, entrega de materiales, propaganda negra y uso de elementos religiosos resultaron insuficientes.

Ratificó los triunfos del PRI en San Felipe Orizatlán, Tepeji del Río, Huazalingo, Mineral del Monte, Epazoyucan y Tasquillo; los del PAN en Tepetitlán y Pacula, así como el del Partido Verde en Alfajayucan.

Tepeji del Río –donde se confirmó el triunfo del priista Salvador Jiménez Calzadilla– fue una de las demarcaciones con más señalamientos por parte de los institutos.

Morena aseguró que se distribuyó propaganda contra su abanderado desde un avión, pero el pleno consideró insuficiente las fotos de la nave y de una bolsa con papeles para acreditar que esos dípticos fueron distribuidos "en todas las comunidades".

Lee más en LSR Hidalgo: Paquete Hacendario 2021, en contexto complejo: Finanzas Hidalgo

En tanto, el PRD manifestó que en las secciones 2619, 2640 y 1277 se entregó la tarjeta denominada "La Preferida", acto que fue registrado ante el notario público Cosme Ignacio Orozco, pero la ponente manifestó que esto representa un "indicio", pues no se comprueba la entrega de dádivas en especie.

Aseguraron que hubo un monitoreo por parte del representante del PRI, pero no se ofreció un medio de prueba que acredite que acudía y que su presencia generaba coacción del voto.

Acción Nacional argumentó que en una casilla se detectó a una persona que portaba una mochila con dinero para presunta compra de votos.

Sin embargo, la magistrada María Luisa Oviedo Quezada afirmó que esto no es suficiente para comprobar que se alteró la intención de voto de la gente, sino que sólo se acredita la presencia de la maleta con el dinero –del que no se precisó la cantidad–, que fue resguardada en la casilla y de la persona, que es personal del INE y no opone resistencia a ser videograbada.

En Mineral del Monte se argumentó entrega de los paquetes electorales de las casillas 715 básica, 715 contigua 1, 716 básica y 716 contigua 1 fuera de los plazos establecidos y manipulación de éstos.

En la casilla 724 básica se permitió votar a una persona que no estaba en el listado nominal, pero aunque hubiese sufragado en favor del PRI, dijo, el resultado no hubiese cambiado, porque en ese centro obtuvo mayoría por siete votos.

Al respecto la magistrada María Luisa Oviedo aseguró que el retardo fue ocasionado porque sujetos interceptaron al personal que los trasladó, pero no rebasaron el tiempo previstos por la ley. Asimismo, sólo el segundo paquete mostraba signos de alteración, por lo que el consejo municipal recontó los votos y no se afectó el resultado final.

Tampoco se acreditaron los señalamientos del PRD en Huazalingo sobre presunta compra de votos, entrega de materiales, uso de recursos públicos y uso de programas del gobierno del estado para promover al candidato Julio César González García.

Por otra parte, se consideraron inatendibles los señalamientos por rebase de topes de gastos de campaña contra distintos aspirantes porque el Instituto Nacional Electoral (INE) emitirá hasta el 26 de noviembre el dictamen de la Unidad de Fiscalización, así que será competencia de la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pronunciarse sobre ese tema.

AMONESTAN A TRES

El pleno resolvió dos amonestaciones públicas por colocación indebida de propaganda electoral en arbolado, lo que contraviene la norma electoral. Los infractores fueron Ana Lucía Medina Reyes, excandidata de Movimiento Ciudadano en Lolotla, y Zabulón Lozano Hernández, exaspirante de Nueva Alianza en San Salvador.

Asimismo, Carlos César Pérez Escamilla cometió actos anticipados de campaña y precampaña como candidato a síndico por Encuentro Social en San Felipe Orizatlán.

Los magistrados también resolvieron el recurso de Rubén Fuentes, quien pretendía desestimar la constancia de mayoría entregada a María de Jesús Rebollo y Gloria Lizbeth Delgadillo Islas, como regidoras propietaria y suplente en Metepec, en la planilla de la candidatura común de PESH, PT, PVEM y Morena, porque según éste no cumplieron el requisito de residencia de dos años en la localidad; sin embargo, el pleno consideró que el promovente carece de interés jurídico.

emh