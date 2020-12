Escapa Cipriano Charrez de cárcel de Pachuca

PACHUCA.- En las primeras horas de este lunes, Cipriano C. P. huyó de las instalaciones del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, donde permanecía enfrentando dos procesos penales por tentativa de homicidio en contra de su hermano y por presuntamente conducir una camioneta que se vio involucrada en un accidente que causó la muerte de un joven.

El pasado 20 de septiembre de 2019, el diputado federal desaforado fue detenido en la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra. Posteriormente fue recluido en el centro penitenciario en la capital hidalguense.

Y este lunes 28 de diciembre, Cipriano escapó de las instalaciones del Cereso, por lo que personal de Seguridad implementó un operativo para la localización del probable.

Cabe mencionar que Cipriano acusó haber sufrido "tortura física y psicología, cateos con robo de objetos personales y dinero... me han enclaustrado y aislado en un espacio de dos metros cuadrados sin salir, a veces sin comer días enteros, no dejan pasar la comida que me llevan", dictaba la carta que se publicó a través de sus redes sociales.

Además, el pasado 13 de noviembre, el diputado federal desaforado se quedó sin la protección del Poder Judicial de la Federación (PJF), ya que la autoridad estableció como improcedente el juicio de amparo 145/2020-I-B promovido por el exalcalde.

Nota del editor: Este material fue elaborado con motivo del Día de los Inocentes, celebrado el 28 de diciembre en México.













