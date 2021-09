"Es muy triste ver a mi Tula así"; reportero rompe en llanto durante transmisión

TULA DE ALLENDE. - Un reportero del medio regional Satélite TV se "quebró" y no aguantó el llanto mientras realizaba una transmisión en vivo, apenas unas horas después del desbordamiento del río Tula, que inundó nueve colonias de la ciudad, donde habitan más de 31 mil personas.

Al ver la magnitud de la tragedia, el reportero no pudo continuar de manera fluida la transmisión que realizaba a través de Facebook, mientras reportaba desde un centro de acopio en unas de las colonias afectadas.

Estamos transmitiendo totalmente en vivo, estamos sin dormir, estamos en apoyo a la ciudadanía y necesitamos más de nuestros mexicanos, porque de verdad... de verdad necesitamos que nos echen la mano. Créanme que la situación es muy triste, perdón que me haya quebrado, pero es muy triste ver a mi Tula así".

Mientras se escuchaba acongojado y con la voz entrecortada, continúo hablando para pedir el apoyo de la gente.

"Mil disculpas de verdad, pero no puedo creer, me duele mucho la situación; ojalá puedan apoyar... disculpen amigos, no podía (hablar). Créanme que es lamentable y vean, la gente corre con agua, con pañales; gente que aquí mismo coopera".

Segundos antes de finalizar la transmisión, el reportero local envió un último mensaje.

Vamos a echarle la mano a la gente de Tula. De verdad gente bonita que siempre ha ayudado. Aquí los esperamos, hoy por ellos, mañana por ustedes".

Minutos antes de la media noche del lunes 6 de septiembre se desbordó el río Tula. En cuestión de 20 minutos las aguas negras que vienen desde el Valle de México inundaron 70 hectáreas de la zona centro del municipio y colonias aledañas.

En el Hospital General de Zona número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la calle Melchor Ocampo, fallecieron 15 pacientes que se encontraban internados por covid-19, debido a que los ventiladores dejaron de funcionar y el oxígeno se terminó. Dos pacientes más llegaban de último momento en busca de atención y también murieron.

