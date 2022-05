Es definitivo: por esta razón pachuqueña Magaly Chávez y Alfredo Adame terminaron

PACHUCA.- De nueva cuenta, la pareja conformada por Magaly Chávez y Alfredo Adame volvió a anunciar que terminaría su reacción amorosa que sostenían desde hace unos meses pero que ha sido entre altas y bajas.

Ahora fue la pachuqueña la que puso fin al sentimentalismo al alegar la actitud del expolítico y lo hizo en el programa "Soy Famoso ¡Sácame de aquí!" en el que llevan participando juntos desde hace una semana.

Al respecto, la también exparticipante de "Enamorándonos" expresó que él le prometió cambiar su forma de ser, pero no lo ha podido cumplir, pues siempre tiene algún tipo de altercado con el resto del campamento.

"... antes de entrar te dije: ´Amor, no me gusta cómo te expresas´ y me lo juraste. Todo lo que me jures es en vano'", expresó ella, pero parece que tal declaración solo causó molestia a su ahora expareja.

A su vez, la reacción de Alfredo Adame hizo que Magaly Chávez se mostrara harta de las malas formas de él ya que alegó que sin importar qué tantas veces le diga que no se exprese mal parece que "le entra por un oído y le sale por otro".

Incluso la influencer reveló que teme que un día le falte al respeto y tal se lo externó al varón, pero no hubo algún cambio de actitud y en cambio Alfredo Adame cuestionó si ya no había creencia en él.

Ante ello, Magaly Chávez se alejó, expresó que "no se deja ayudar" y añadió que le parece un poco hiriente porque la ignora "...ni modo, se quedó sin novia", sentenció; en tanto, Alfredo Adame solo dijo que continuarán sí logran resolver el problema.

REPUTACIÓN PRECEDE AL ACTOR, SE PELEA CON DEMÁS PARTICIPANTES

La participación de Alfredo Adame en "Soy Famoso ¡Sácame de aquí!" ha estado envuelta en polémica, ya que sus compañeros comienzan a hartarse de su actitud que dijeron es ególatra, pues se considera como "el más fuerte" y que por él ganaban.

SE SIENTE LIBERADA TRAS ROMPIMIENTO, ACOTA ELLA

Por su parte, Magaly Chávez expresó sentirse liberada tras finalizar su romance con Alfredo Adame: "Hoy amanecí como sin algo encima", dijo ella y sus compañeros le manifestaron que sí se veía libre y liberada.

Además, la pachuqueña añadió que haber acabado su relación sentimental con el actor la ayudó a pensar cuánto valía como mujer, por lo que si él no la valoraba ella iba a seguir adelante, aunque incluso ya había planes de casarse.

