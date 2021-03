Erick Marte: prófugo de la ley, su paso en la política y sus vínculos

PACHUCA.- En audiencia en el distrito judicial de Zimapán, el martes pasado se dictó prisión preventiva contra el exalcalde Erick Marte Rivera Villanueva por violencia política de género, quien posteriormente escapó a bordo de una ambulancia de Protección Civil del municipal.

Erick Marte se encontraba en la comparecencia cuando se sintió mal y se desmayó, por lo que el juez la suspendió y pidió la intervención de elementos de auxilio para trasladarlo a un hospital de la región.

Sin embargo, la ambulancia de Protección Civil se desvió con rumbo a Querétaro. Al darse cuenta de lo sucedido, autoridades del gobierno de Hidalgo solicitaron ayuda a los agentes de las entidades vecinas para asegurar al exalcalde.

Un elemento de la Policía Procesal hidalguense reportó a la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato que la unidad con el exedil había ingresado a territorio guanajuatense por la carretera Querétaro-Celaya.

Por lo anterior, implementaron un operativo de búsqueda vía terrestre y aérea, con el cual lograron la detención de tres personas sobre el tramo carretero Silao-Irapuato, a la altura del plantel educativo del ITESI.

Tanto la ambulancia de PCM de Zimapán, así como como Rubén "N", de 49 años, quien dijo ser director de Protección Civil de Zimapán; Arturo "N", de 41 años, y Adela "N", de 25 años, fueron asegurados y presentados ante las autoridades correspondientes.

Los detenidos se identificaron como director y auxiliares de Protección Civil del ayuntamiento y fueron señalados como presuntos responsables de la fuga de Rivera Villanueva. En la unidad no se encontró al exalcalde de Zimapán, por lo que este sigue prófugo, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato.

LA IMPUTACIÓN

La exregidora Marinalle Gómez Gallo denunció el 30 de enero de 2020 a Erick Marte y al exoficial mayor Humberto Casas por el delito de violencia política en razón de género.

El 11 de junio de 2020, el exalcalde le negó la participación en la sesión del cabildo.

En febrero, el exalcalde fue vinculado a proceso por otra carpeta de investigación, donde se le aplicaron las medidas cautelares de no acercarse a la víctima, no salir de Hidalgo y cumplir con la firma periódica.

La audiencia que se le realizaba era la segunda de cuatro carpetas de investigación por el delito cometido.

ERICK MARTE EN LA POLÍTICA

De 2016 a 2020, Erick Marte Rivera Villanueva encabezó la administración municipal de Zimapán, puesto que ahora ocupa su hermano Alan Marte, ambos emanados de Acción Nacional (PAN).

Anterior a este periodo, Rivera Villanueva obtuvo, por la vía plurinominal, un lugar en la bancada panista de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados federal en las elecciones del 2012.

El pasado 3 de febrero, LSR Hidalgo publicó que Marte perfilaba como aspirante plurinominal para diputado federal una vez más; sin embargo, no se le asignó ninguna posición al estar imposibilitado por la denuncia.

Asimismo, medios locales dieron a conocer que Giovani González Severo fue impuesto para una plurinominal del PAN por Erick Marte, ya que este fungió como su jefe del Área de Finanzas en su periodo como alcalde de Zimapán.

INCIDENTES EN SU ADMINISTRACIÓN LOCAL

El 16 de agosto de 2019, una camioneta particular con placas del Estado de México cayó a un barranco cuando transitaba sobre la carretera Tasquillo-Zimapán, en este viajaban integrantes de la Sinfónica Municipal, sus padres y un trabajador de Erick Marte que conducía la unidad.

Por el accidente, siete personas perdieron la vida, entre ellos Ismael L.F., quien fungía como asistente personal del entonces alcalde y formaba parte de su equipo de trabajo desde la Cámara de Diputados. Además, seis personas más resultaron heridas.

El mismo día del accidente, se registró la privación ilegal de la libertad de dos personas, una de ellas Cristián Labra -hermano de Ismael L.F. y policía municipal- en el centro de Zimapán.

Un día después, el cadáver de Cristián y otras dos personas, fueron encontrados en la colonia San Francisco, en Tecozautla, con huellas de tortura, maniatados y con heridas de arma de fuego.

Las autoridades estatales no dieron una postura sobre los hechos, y Erick Marte dijo: "no puedo hablar de ese tema porque es un asunto que está manejando la Procuraduría General de Justicia. No tenemos reportes, pero es un delito que se persigue de oficio".

En el periodo en el que Marte cerraba su administración y su hermano Alan estaba en campaña electoral, aparecieron dos mantas con amenazas para los Rivera Villanueva. Estos mensajes fueron firmados por el Cártel de Palmillas, el cual pertenece a una localidad de Mixquiahuala penetrada por el huachicol.

LO SEÑALAN COMO OBJETIVO CRIMINAL

En junio de 2020, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Hidalgo, el gobernador Omar Fayad presentó al menos 17 personas relacionadas con los delitos de robo de combustible (huachicol), tráfico de drogas, secuestro, asalto y otros.

Entre los objetivos criminales desatacó Erick Marte Rivera Villanueva, quien entonces era alcalde de Zimapán, y fue señalado por su vínculo con el robo de huachicol, tráfico de drogas y su relación con el grupo delictivo Los Hades.

En el evento también fue acusado Pascual Charrez, expresidente de Ixmiquilpan, por lo que ambos han pedido al estado probar los presuntos hechos ilícitos que se les atribuyen.

Sin embargo, el procurador Raúl Arroyo reveló días después que no hay orden de aprehensión ni carpeta contra los exalcaldes al comparecer ante la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Hidalgo.

DIPUTADO DE MORENA PROMOVERÁ JUICO VS HERMANO DE MARTE

Será en los próximos días que Víctor Osmind Guerrero Trejo, diputado local de Morena, promoverá un juicio de procedencia contra el alcalde de Zimapán Alan Rivera Villanueva, por la presunta complicidad para ayudar a su hermano Erick Marte R. V. a escapar de la justica a bordo de una ambulancia propiedad del municipio.

Vamos a interponer la denuncia correspondiente para que se investigue por facilitar la fuga. De esta forma, la PGJH puede solicitar el juicio de procedencia a la Comisión Instructora del Congreso Local para que sea destituido del cargo (a Alan Rivera Villanueva) de presidente de Zimapán", dijo en entrevista.

Hasta el momento las autoridades de Hidalgo desconocen el paradero del exalcade de Zimapán durante el periodo constitucional de 2016 a 2020.

