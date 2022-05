Equipo de Menchaca analiza asistencia de candidato a último debate

PACHUCA.- La participación del candidato Julio Menchaca Salazar en el último debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) no está definida aún, ya que ese día se desarrollará la final de la Liga MX entre Atlas y Pachuca.

El miércoles definirán si asiste, pues en su opinión personal hubiese sido suficiente con el primero efectuado en Huejutla, mientras el segundo en Huichapan fue "insípido".

"Además, ese día tendremos fútbol y no sé a quién le importe un debate político, cuando su equipo está en la Final Mexicano. Creo que los ciudadanos tienen derecho al ocio y en estados como el nuestro, tan futboleros, yo sí comprendo que sea más atractivo ver un partido de fútbol que un insípido debate".

El encuentro de fútbol mexicano en el estadio Jalisco está programado a las 21:00 horas del jueves. Dos horas antes, se efectuará el debate, que será transmitido por redes y el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo.

De acuerdo con el vocero, en el equipo de campaña existen distintas voces, unas a favor de que asista a todos los encuentros, incluidos aquellos organizados por universidades, y otras, como la suya, que no los prefieren.

"En el equipo hay de todas las voces, a mí no me gustan este tipo de debates, no por el debate en sí, que me parece adecuado para el diálogo democrático, más bien por el formato, ¿no?, tan acartonado y tan limitante que los candidatos no pueden realmente expresar con toda su fuerza lo que tienen que transmitir".

Cabe recordar que Menchaca no acudió al foro organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Hidalgo, del 28 de abril.

