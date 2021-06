Entregarán toallas para menstruación digna de mujeres en Ceresos

PACHUCA.- Dentro de los centros penitenciarios, un paquete de ocho toallas femeninas llega a costar 120 pesos. Debido a que las mujeres tienen una situación de vulnerabilidad de ingresos económicos, el Colegio de Ciencia Política y Sociales de Hidalgo, organizó una campaña para donar artículos de higiene menstrual.

Arelly Pérez Gómez, miembro de este colegio expuso que, desde hace dos años, la organización decidió trabajar en estrategias de reinserción social y desde febrero el colectivo trabaja en la menstruación digna de las mujeres en situación de reclusión.

La entrevistada explicó que el impulso de las organizaciones feministas en este tema, ha promovido la reflexión sobre qué acceso tiene este sector de la población al interior de los Centros de Readaptación Social (Ceresos).

Si consideramos que 70 por ciento de las mujeres viven en el abandono y se sustentan con la venta de artesanías u otros oficios, pagar por este tipo de artículos les es imposible, por eso decidimos trabajar por donaciones de toallas ecológicas y desechables".

La primera etapa de la donación ya concluyó, con 150 toallas sanitarias ecológicas cuyo uso puede extenderse hasta cuatro años y 800 desechables. La entrevistada acotó que debido a que las condiciones de higiene no son óptimas, no contemplan las copas menstruales porque no pueden ser esterilizadas dentro de los centros.

En esta primera etapa, los artículos serán entregados en el centro de Pachuca, donde se concentra el mayor número de mujeres. En la segunda colaborarán con el resto de los Ceresos en Hidalgo.

En el último informe penitenciario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH), hay en registro 317 mujeres recluidas, 152 en la capital.

Logramos coincidir con compañeras del colectivo Menstruación Digna México y el proyecto les llamó mucho la atención, por lo que ya se está trabajando para lograr explicarlo en otros centros penitenciarios del país. En el caso de Hidalgo tenemos pendiente la generación de lazos con las autoridades respectivas de los otros 11 Ceresos y que logremos trabajar con ellos".

Para las que no tienen ingresos dentro del reclusorio, la opción para hacerle frente a este proceso del cuerpo es usar trapos viejos, papel estraza o periódico; lo que puede generar infecciones y otras complicaciones a la salud, explicó Pérez Gómez.

La entrega aún no se lleva a cabo ya que el Centro tiene limitadas las visitas debido a la contingencia por covid- 19, por lo que el colectivo espera hacer entrega en las próximas semanas y además brindar un taller sobre menstruación digna.

La iniciativa Menstruación Digna México busca que las personas que menstrúan tengan acceso a toallas, tampones, y copas de forma gratuita en espacios públicos y que para las compras en general estén libres de impuestos, ya que son de primera necesidad.

El Congreso local de Michoacán reformó la Ley de Educación del Estado para que las autoridades educativas promuevan la salud y gestión menstrual y garanticen el acceso gratuito a toallas sanitarias, tampones y copas menstruales en las primarias, secundarias y preparatorias.

El mismo esfuerzo han hecho los diputados desde el Congreso Federal, para que la misma iniciativa cubra a todo el país. En su iniciativa citan:

Una mexicana que inicia su vida fértil a los 13 años y llega a la menopausia a los 50 habrá gastado alrededor de 26 mil pesos en toallas sanitarias, 30 mil pesos en tampones o 2 mil 800 pesos en copas menstruales".

La entrevistada reiterar que para lograr combatir los estigmas sobre las mujeres en reclusión es necesario dejar de ver la menstruación como un tabú:

Primero dejar de verlas como algo sucio, es necesario visibilizar el tema y las necesidades a las que nos enfrentamos las mujeres. Segundo, dejar atrás los estereotipos para que mujeres nos sintamos libres. Nuestro objetivo principal dentro de este proyecto es visibilizar la importancia de la reinserción social, dejar atrás la criminalización de las personas que se encuentran privadas de su libertad y apoyar a mujeres en situación de cárcel a través de la cultura, deporte, la capacitación para el trabajo y la salud logren un proceso de reinserción social exitoso".









