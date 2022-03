Entregan obra de 17 mdp, pero agua no llega a todos los hogares de Aguas Blancas

ZIMAPÁN.- Aunque existen acta de entrega-recepción del proyecto para llevar el recurso hídrico a Aguas Blancas, suscrito por la firma LAIM S. A. de C. V., la obra de 17 millones de pesos fue observada por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y no funciona, según un recorrido realizado. Hoy los pobladores temen que las viviendas faltantes y el albergue donde jóvenes de comunidades lejanas estudian el bachillerato no cuenten con el líquido.

A 14 kilómetros de la cabecera municipal y a 20 minutos en auto de la presa de Zimapán, se encuentra el poblado Aguas Blancas, que agrupa a las localidades Las Piletas y La Loma. Los tres se encuentran en el catálogo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

Con la pandemia, los 179 jóvenes del albergue, que son de escasos recursos, se quedaron en sus casas, pero una vez que haya luz verde regresarán y requerirán del suministro, por lo menos para su aseo personal cada tercer día. señala Cirilo Reséndiz Trejo, suplente del comisariado ejidal.

Además, necesitan el servicio edificios públicos como la primaria y la secundaria, cada una con cien estudiantes; el kínder, que matriculó a 23; el Centro de Salud o el Centro Integrador del Bienestar, que concentra gente con necesidades de utilizar el WC o beber agua.

Las intervenciones en la zona para enviar agua potable comenzaron en 2015, para extraer el líquido de las cuencas, pero por falta de recursos no se llevó el servicio a ninguna de las casas, señaló el representante. De un incipiente proyecto, del que no hay registros, sólo yace un cárcamo.

Posteriormente, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) emitió dos licitaciones nacionales públicas para que terceros se encargaran de los trabajos.

La primera por cerca de 5 millones de pesos, ganada por la contratista María Reyna Cisneros Gutiérrez, según el concurso LO-913005997-E49-2018 publicado en mayo de 2018.

El segundo contrato, de 17 millones de pesos, fue obtenido por la empresa LAIM S.A. de C.V., cuya representante es Selene Crystal Urbina Durán, de acuerdo con el procedimiento LO-913005997-E12-2020 de julio de 2020.

"ES COMO SI NOS DIERAN UN AUTO, PERO SIN LAS LLAVES"

Actualmente, el déficit es en cerca de cien viviendas, explicó el comisariado, pues pese a las omisiones y cambios fue posible aprovechar el primer cárcamo y la infraestructura de la primera obra para dotar de agua a hogares de las manzanas Las Piletas, Rinconadas, la Loma y Nieto, pero falta el centro de la comunidad, donde se encuentran las instituciones.

Tras la conclusión de la empresa, está pendiente la puesta en marcha de una planta potabilizadora que ocupa un suministro eléctrico trifásico –de tres cables–, ya que se entregó con esa característica, pero la fuente de energía en la comunidad es bifásica.

"Siento que nos tratan como que casi nos regalan un carro, pero no nos dan las llaves para poder manejarlo. Casi todas las viviendas tienen toma, pero no se les da el servicio a más de 50 por ciento por la falta de bombeo al depósito más alto –en el cerro–", señaló.

El costo para el cambio de suministro oscila los 250 mil pesos, según el dictamen de un ingeniero gestionado ante la diputada Carmen Lozano, además de que el legislador federal Otoniel García Montiel visitó la zona, pero el problema es que la localidad no cuenta con el expediente técnico para conocer los problemas.

Según el comisariado, el cárcamo más reciente fue realizado por la empresa con ayuda de los mismos pobladores, pero aún no lleva agua por la falta de energía eléctrica.

"El terreno llegaba hasta allá, de lado a lado, mi comunidad sí trabaja porque no lo dejamos. La empresa dijo: ´pongo mano de obra y cemento y ustedes pongan material y la excavación´, así le hicimos".

OPERACIÓN PARCIAL

"Es una obra muy significativa para los habitantes de estas dos comunidades, ya que, vendrá a mejorar las condiciones de vida de los habitantes", dice el comunicado de Sopot del 12 de enero de 2021, en el cual señala que se realizan "esfuerzos sin precedentes" para dotar del servicio a las poblaciones y añade fotos de las visitas al sitio.

Sin embargo, en su informe de fiscalización de la cuenta 2020, la ASEH detectó que el proyecto, con clave 2020/FNREG-00202, "opera parcialmente", debido a que la planta potabilizadora carece de suministro eléctrico para su funcionamiento.

La Sopot envió el oficio SOPyOT/DSAyEUO-0032/2022, fechado 3 de febrero de 2022, con justificaciones y aclaraciones, pero éstas no atienden la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

En una visita realizada por La Silla Rota Hidalgo se constató el estado de la planta y una tubería que no ha sido conectada al depósito más alto.

EL PRIMER PROYECTO

La "Construcción del sistema integral de agua potable (1er etapa) para beneficiar a las localidades de Aguas Blancas y Las Piletas, en el municipio de Zimapán", fue auspiciada con 5 millones 565 mil 640.17 pesos con IVA provenientes del Programa de Infraestructura Indígena –de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI hoy INPI)–

En el contrato PF-2018-LP-PROII-SOPOT-AP-014 María Reyna Cisneros Gutiérrez se comprometió a ejecutar trabajos de equipo electromecánico en cárcamo de bombeo con bomba de 5 HP, trámites de electrificación, primera etapa de la red de distribución en zona centro, primera etapa de tomas domiciliarias, cárcamo de bombeo nuevo, caseta de cloración y planta potabilizadora.

El contrato original no está disponible en la página de Transparencia; no obstante, el convenio modificatorio fechado 24 de septiembre de 2018 establece las obligaciones que se contemplaron en la primera cláusula.

Con la modificación, la obra redujo su inversión, pues costó 4 millones 4 mil 372.36 pesos, es decir un millón 561 mil 257.81 pesos menos, que fueron pagados por la Dirección de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

Las actas de recepción y de finiquito de la obra mencionan que se concluyó la instalación del sistema para el bombeo hacia el tanque de suministro; realizó trabajos de excavación y relleno de zanjas; colocó tubería PVC y de fierro galvanizado, además de 19.20 metros lineales de tubo galvanizado C-40 de 2 pulgadas; suministró piezas especiales y válvulas; construyó cajas de válvulas; edificó atraques de concreto y efectuó cruces de tubería de accesos; también instaló 76 tomas domiciliarias con prueba conforme a la norma NOM-002-CNA-1995.

Sin embargo, ya no se contemplan los trámites de electrificación, la planta potabilizadora, el cárcamo de bombeo nuevo ni la caseta de cloración.

Según el documento, el periodo de ejecución corrió del 14 de junio al 14 de diciembre de 2018 y benefició a 200 personas.

La ASEH no realizó mayores señalamientos en el informe de la cuenta pública 2018, sólo menciona que al momento de realizar la revisión a la obra, con clave 13/01/0033/2016, no contaba con acta de entrega-recepción, lo cual fue atendida por el gobierno de Hidalgo mediante el oficio OIC-DSAyEUO/0517/2019, fechado 7 de octubre de 2019.

Firman el acta de entrega-recepción Gerardo Moctezuma Cruz, director de Obras Públicas e Infraestructura; Israel Olguín Rodríguez, director de Infraestructura Rural; Simón Alberto Díaz Zerón, residente de Obra; Rafael Rojas Fuentes, superintendente de Obra; Rodolfo Coca Islas, director de Atención a Pueblos Indígenas, y Víctor Cruz González, jefe de Departamento de Programación y encargado de PROII.

Fue recibida por parte de la comunidad por Rogelio Trejo Chávez, delegado municipal, y Margarito Muñoz Ortiz, comisariado ejidal. En tanto, el acta finiquito contiene las rúbricas de la contratista, Alberto Díaz e Israel Olguín.

EL PROYECTO DE 17 MILLONES

La siguiente obra, "Construcción del sistema integral de agua potable, para beneficiar a las localidades de Aguas Blancas y Las Piletas, en el municipio de Zimapán, Hidalgo", fue financiada con 17 millones 11 mil 367.76 pesos con IVA del Fondo Regional (Fonregion) 2019, radicado en 2020.

El contrato PF-2020-LP-FONREGION-SOPOT-AP-003-01 fue otorgado a LAIM S.A. de C.V. prevé 11 conceptos: construcción de un cárcamo de bombeo, de concreto hidráulico de 12 metros cúbicos; equipamiento fijo con bomba hidráulica de 35 HP; una línea de conducción a base de tubería de fierro galvanizado de 4 pulgadas; un tanque de mampostería DEN 10 metros cúbicos; la red de distribución con tubería de fierro galvanizado de 2 pulgadas, y tomas domiciliarias.

También la edificación de la caseta de cloración a base de concreto de 10 metros cúbicos; un cárcamo de bombeo potabilizador de 13 metros cúbicos, de concreto; la instalación de la planta potabilizadora prefabricada; construcción de una caseta de controles eléctricos a base de concreto, y una caja de captación de 150 metros cúbicos, de concreto y mampostería.

El plazo de ejecución previsto en el documento fue de 83 días naturales, del 10 de agosto al 31 de octubre de 2020. La fianza de vicios ocultos tendría una duración de un año.

Firmaron el convenio José Ventura Meneses Arrieta, titular de Sopot; Andrés Zuviri Guzmán, director de Administración de Programas de Obra; Gerardo Alfonso Arana Sáenz, director de Control y Enlace Normativo; Jorge Daniel Reyes Núñez, director de Conservación de Carreteras Estatales; Yolanda García Ortiz, directora de Licitaciones y Contratos, así como Selene Crystal Urbina Durán, titular de la empresa.

El convenio modificatorio contempla la actualización del programa de obra y del expediente técnico. La cláusula primera menciona que cambiaron los conceptos en las partidas generales del contrato original, pero estas "no varían sustancialmente el objeto del contrato ni las partidas originales".

Respecto de los primeros conceptos, el acta de entrega-recepción menciona el cumplimiento del cárcamo, el equipamiento, la línea de conducción y la red de distribución. Señala la realización de trabajos preliminares en el caso del tanque de mampostería DEN 10 metros cúbicos.

En su comunicado del año pasado, la Sopot refirió que 102 tomas domiciliarias beneficiarían a 400 personas; no obstante, el acta sólo refiere trabajos de limpieza de terreno, así como excavación y relleno en zanja, pero no la instalación ni prueba de estas.

De los otros cinco conceptos ya no se mencionan la caseta de cloración ni la caseta de controles; se refiere como entregado el cárcamo de bombeo potabilizador; trabajos preliminares y entrega de la planta potabilizadora; también se completó la caja de captación.

Adicionalmente, la empresa dice haber realizado un tanque de almacenamiento de mampostería de 70 metros cúbicos; construido un cárcamo de cien metros cúbicos; la colocación de atraques para tubería de 2, de 2 ½ y de 4 pulgadas, así como trabajos extraordinarios como suministro de válvulas, bombas centrifugadas y tubería de polietileno.

El cárcamo sin operar es el que desarrolló la firma junto con los pobladores, de acuerdo con el comisariado suplente. Además, en el recorrido realizado por este medio, se aprecian dos tubos que hacia los depósitos, uno cuenta con atraques de concreto y otro no, cuya consecuencia es que en la parte baja se encuentre doblado.

Según la autoridad comunitaria, los atraques fueron colocadas en el primero proyecto, mientras que el segundo no los puso.

El acta de entrega-recepción está firmada por Jorge Daniel Reyes Núñez, director de Conservación de Carreteras Estatales; Rodolfo Elías Olvera Mayorga, residente de Supervisión en la misma dependencia; Selene Urbina, contratista, y Getsemani Ortega Ventura, jefe de Oficina en la Contraloría.

También Jaqueline Reséndiz Chávez, por parte de los beneficiarios; Cirilo Reséndiz Trejo, presidente del Comité de Obra; Alejo de Jesús Reséndiz Chávez, delegado, y Margarito Muñoz Ortiz, comisariado ejidal.

AGUA DE ZIMAPÁN, PARA QUERÉTARO

El gobierno de Querétaro busca obtener la concesión para extraer agua de la presa Zimapán y suministrarla a su población mediante la obra Acueducto III. Actualmente la autorización la tiene la CFE para generar electricidad.

Del manantial El Infiernillo, en la comunidad Xajhá, se extraen 1.5 metros cúbicos por segundo de agua para el estado vecino. El objetivo del nuevo proyecto es llevar 6 metros cúbicos por segundo.

El 2 de febrero, la diputada local María del Carmen Lozano Moreno demandó a las autoridades federales que no se lleve a cabo. Argumento que las personas tienen derecho al recurso hídrico, pero los habitantes de Zimapán han carecido históricamente de este.

En Aguas Blancas, el agua es una de las deudas de los gobiernos con los habitantes. Hace unos cuantos años se instaló el servicio eléctrico, carecen de drenaje sanitario eficiente y calles pavimentadas.





