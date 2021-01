Entre reclamos, avalan con 15 votos a nueva contralora de Pachuca

PACHUCA.- Con el voto en contra de regidores de Morena, PAN e independiente, este día se aprobó que Maricela Rodríguez Pasten sea la nueva titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal de Pachuca.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, regidores de oposición cuestionaron que la propuesta de la nueva contralora no se haya turnado a comisiones para analizar su perfil; incluso, propusieron que se emitiera una convocatoria ciudadana para que llegaran más propuestas.

Ricardo Crespo Arroyo, regidor independiente, dijo que "el tema no puede ser tratado a la ligera sin que se vaya a comisiones, pues se está ´mayoriteando´, no es posible que no se pueda analizar el tema de la persona que se va a encargar de luchar contra la corrupción del municipio y hará programas de auditorías".

Lee también en LSR Hidalgo: Gastarán partidos 1.7 en campañas de Ixmiquilpan y Acaxochitlán

El también excandidato a la alcaldía de Pachuca aclaró que no es un tema personal contra Maricela Rodríguez, pero insistió en que se debe de discutir a profundidad. Incluso, propuso que se emita una convocatoria ciudadana "y que llegue la mejor persona para combatir la corrupción y que haga una política clara y de transparente", expresó.

Este último planteamiento, de la convocatoria, fue respaldado por la síndica Procurador Jurídico, Liliana Mera Curiel, "para sumar a más perfiles y cumplir con el reglamento, pues la finalidad es que haya transparencia y vigilancia del actuar del gobierno".

En respuesta, asambleístas del PRI enlistaron el currículum de la nueva contralora. Su último cargo fue la Dirección General de Políticas de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría de Hidalgo y titular de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo 2018-2020.

"Yo creo que estamos dudando de la capacidad de la mujer de un perfil que tiene toda la posibilidad para enfrentar un cargo como lo que es el de la contraloría municipal"; expresó la sindico jurídico hacendario, Erika Trujillo Curiel. El avala de Maricela Rodríguez, fue con 15 votos a favor.

LLAMAN TRAIDOR A SUPLENTE DE VARGAS

Durante la votación, de los nueve asambleístas de oposición, el único que votó a favor de la propuesta fue el regidor suplente de Morena, Zenón Rosas Franco, quien entró en lugar de Pablo Vargas González.

Debido a que la sesión fue virtual, el voto del regidor Zenón no se escuchó; por lo que el secretario municipal, le preguntó varias veces. No obstante, al tener prendido su micrófono, su compañera de bancada, Olivia López Villagrán, dijo "ha de estar durmiendo (el regidor)".

Posterior, el regidor Zenón pronunció su voto a favor, a lo que Olivia López dijo "traidor".





sjl