Entre pleitos, aprueba cabildo de Pachuca Ley de Ingresos por 979 mdp

PACHUCA.- Esta tarde, en sesión extraordinaria, el ayuntamiento de Pachuca aprobó su Ley de Ingresos 2022, por un monto de 979 millones 385 mil 56 pesos, pese a una controversia que hubo entre regidoras y la síndica hacendaria, todas emanadas del PRI, por un concepto de cobro que perjudicaría a las personas de bajos recursos.

Dicha Ley de Ingresos contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar recursos financieros que permitan cubrir los gastos del municipio durante el próximo ejercicio fiscal 2022.

REGIDORA DEL PRI NO ESTÁ A FAVOR

La controversia inició luego que la regidora del PRI, Bernarda Zavala Hernández, señaló que en el proyecto de Ley de Ingreso se pretende cobrar la construcción de techumbres (colocar láminas en viviendas). Además, indicó que no vio reflejadas unas modificaciones que propuso.

Tenemos techumbres, esa parte de la Ley de Ingresos no debe de estar porque se cobraría a personas de escasos recursos, la mayoría viven en casas (donde viven) que están en barrios altos y colonias de nueva creación y que usan techumbre porque carecen del presupuesto. Se me hace injusto cobrarles por algo que apenas y pueden (costear)... salimos de una pandemia y se me hace injusto estos cobros excesivos", denunció.

ACUSAN DE FALTISTA A REGIDORA

En su defensa, la síndica hacendaria, Erika Trujillo Ortiz, señaló que siempre hubo la apertura a todos los regidores para que revisaran sus dudas; incluso, hubo la oportunidad de platicar con el tesorero municipal y demás integrantes del gabinete.

Te comento mi regidora, tu votaste a favor en el dictamen de la comisión y se escucharon tus dudas y, en el sentido del concepto que tú dices (techumbres), desafortunadamente no te enteras de los informes porque no viniste a firma el dictamen final y es un documento que se turna a la Oficialía Mayor para cumplir como regidores de este cabildo".

Agregó que en el dictamen oficial, el cual, remarcó, "no firmaste regidora" se le estuvo solicitando muchas veces que pudiéramos rubricarlo. Ahí se hizo un ajuste, luego que personal de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, Finanzas y Tesorería para llevar documento limpio y transparente.



Ayer se les comentó que faltaban algunas de ustedes de firmarlo y ahí se les estaba comentando esta situación (de las techumbres) se modificó y te invitaría a que estemos muy atentos en que lo votamos y se puedan firmar las actas que es parte de nuestros compromisos", dijo al sindica hacendaria.

Aclaró que dicho concepto de "techumbre" no quedó definido dentro de la ley, ya que por asesoría de la ASEH "nos sugirieron que no pudiera establecerse en el proyecto de ley entonces no se integró y no se va a cobrar", dijo.



PRISAS Y CONFLICTOS

En su intervención, la regidora del PRI, Olivia Zúñiga Santín, acusó a su compañera de bancada de una supuesta premura por firmar el proyecto de Ley de Ingresos, pues aseguró que lo que buscaba era que se firmara el documento sin tener conocimiento de las modificaciones.

Lee también en LSR Hidalgo: Adeuda Sitmah a Policía Bancaria 1 mdp: Auditoría

Déjeme decirles que ella, la síndica hacendaria, ya no quería escuchar ninguna duda y comentario, según ´que para eso se nos había dado la oportunidad´; hubo algún compañero que inclusive, sindica le gritoneaste y le dijiste que no era el momento para hacer preguntas ni cuestionamientos cuando apenas se estaba analizando el tema", dijo.

Por ello, coincidió con la regidora Bernarda que hay muchas cosas que no están beneficiando a la población, por ello, "de igual forma no estoy de acuerdo pues en esta Ley de Ingresos no se está legislando, creo que se está confundiendo", expresó.



Al final la Ley de Ingresos 2022 de Pachuca fue aprobado con 18 votos a favor y tres en contra.

sjl