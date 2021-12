Entre dudas, inicia cobro con taxímetro digital; esto es lo que debes saber

PACHUCA.- A partir de este miércoles 1 de diciembre entra en función la aplicación Taxi Contigo, por lo que los vehículos del transporte público individual deberán cobrar mediante taxímetro digital y priorizar los viajes que se soliciten mediante la app.

Fueron 5 meses de periodo de prueba que otorgó la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) en Pachuca y la Zona Metropolitana para que se realizara la conversión tecnológica y se familiarizan usuarios y operadores con la aplicación.

¿DE QUÉ TRATA LA APLICACIÓN TAXI CONTIGO?

La aplicación Taxi Contigo Pasajero es una herramienta para que como usuario de este medio de transporte puedas solicitar un servicio seguro y justo en el cobro de tarifas.

Esta plataforma tecnológica es parte de un programa completo de modernización en el transporte público en Hidalgo y contempla el cambio de cromática de las unidades y la conversión tecnológica.

Además de botón de pánico-alertamiento enlazado al C5i Hidalgo para viajes seguros y geolocalización para identificar el trayecto de las unidades con la posibilidad de compartirlo con familiares.

¿PARA QUÉ ME SIRVE LA APP?

Cada una de las unidades de taxi con cromática nueva tiene un código QR que se podrá escanear con la aplicación para validar la seguridad del vehículo a abordar.

En tu app se mostrará un mensaje informando si el taxi es o no es seguro. Al ingresar a la unidad habrá un segundo filtro de seguridad, un código de seguridad que como pasajero tendrás que indicar al conductor para que pueda empezar el viaje.

¡Ojo! para los usuarios que realicen una reserva en la aplicación y la cancelen después de seis minutos, recibirán una penalización.

Toma en cuenta también que no solo te cobrarán el recorrido, también el tiempo que tarda el transporte en llegar a su destino y un cargo adicional por usar la aplicación.

¿DÓNDE LA DESCARGO?

La aplicación es compatible con los sistemas iOS y Android. Disponible para descargar a tu teléfono móvil desde el domingo 10 de octubre, en las tiendas Google Play o AppStore de manera gratuita.

Para descargarla, solo necesitas introducir número telefónico, correo electrónico y habilitar la ubicación para coordinar los destinos. Así como crear un usuario y contraseña.

LSR HIDALGO REALIZÓ UN VIAJE DE PRUEBA Y ESTA ES LA EXPERIENCIA

Un trayecto menor a cuatro kilómetros está valuado en 50 pesos y pueden tardar hasta 40 minutos que un conductor acepte el viaje.

Por un recorrido de 2.35 kilómetros desde la avenida Ferrocarril Central con destino a la Central de Autobuses, el cobro fue de 50 pesos con 80 centavos en un taxi básico.

La aplicación Taxi Contigo cobró el recorrido en 38 pesos, el mismo precio que estableció en junio la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo por la distancia de cero a cuatro kilómetros.

La plataforma contempló nueve pesos más por el tiempo que tardó el taxi en recorrer los dos kilómetros, además de 3 pesos con 80 centavos por el concepto de cargo extra por uso de la app.

El total fueron 50 pesos con 80 centavos que, al redondear, quedó en 51 pesos que se pagaron en efectivo por un trayecto que se recorrió en un taxi básico modelo Tsuru, pues el costo incrementaría si el carro está rotulado como "plus" o "premium".

Previo al recorrido que realizó LSR Hidalgo, el tiempo de espera para lograr que un vehículo tomara el viaje, fue de 40 minutos.

"Encontrando conductores disponibles, esto puede tardar un poco", "no se encuentran conductores cercanos" y "no se ha aceptado el viaje, vuelve a intentarlo más tarde", son los mensajes que lanzó la aplicación.

Una vez que un conductor aceptó ir por un usuario, la app muestra un código de seis dígitos que se tienen que proporcionar al chófer para sincronizar la información e iniciar el viaje.

De igual manera, la aplicación exhibe el número de placa del automóvil que se solicitó, además del nombre del operador.

El viaje, junto con el cobro, finaliza una vez que el conductor llegó al destino y le pone fin a la app, de lo contrario, continúan transcurriendo los minutos y con ello el cobro de tiempo.

Al finalizar, la app manda una encuesta sobre calidad de servicio con la opción de responder o también omitir.

¿Y LOS TAXÍMETROS DIGITALES?

Con la aplicación Taxi Contigo viene también el uso del taxímetro digital para garantizar al usuario un cobro justo.

El 14 de junio en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), el director general del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, Alexandro Xavier Aquino Ortega, emitió un acuerdo que establece un ajuste a las tarifas en vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte individual a través de taxímetro digital y aplicación móvil, botón de pánico y servicio de geolocalización.

El artículo 5 de dicho documento instaura una tarifa mensual obligatoria que fue tasada en 345 pesos, ya que con este importe "se autoriza al Permisionario cobrar a los Concesionarios de transporte público individual, como contraprestación por los servicios".

Mientras que los lineamientos para la implementación y operación de las tecnologías para la prestación del servicio de transporte público individual, especifica que se requieren teléfonos Android versión 6.0 o superior, con capacidad de 100 MB de espacio libre y RAM de 6 GB. En el caso del sistema operativo IOS, el modelo deberá ser iPhone 6s o superior.

Asimismo, se puntualiza que no es recomendable la instalación de las aplicaciones en dispositivos móviles marca Huawei con sistema operativo Harmony OS basado en Android, por no ser compatibles.

¿QUÉ HAY DE LOS COSTOS?

En la penúltima semana de junio, la Secretaría de Movilidad y Transporte estableció a través de un acuerdo emitido en el POEH, que el costo de taxímetros sería de 38 pesos e incluye la salida y los primeros cuatro kilómetros, pero el costo aumenta tres pesos por cada kilómetro adicional recorrido.

Además, se precisa que podría haber un cobro de 5 pesos extra para los taxis de algunos paradores:

Los taxis en la modalidad de sitio que pertenezcan a una central de autobuses o a un centro de transferencia modal, podrán cobrar la cantidad de $5.00 (cinco pesos 00/100M.N.) que se adicionará al costo total de la Tarifa Integrada, este importe queda exento de uso en la Aplicación Móvil", publica el POEH.

¿QUÉ PASA CON LOS TAXIS QUE NO HAN HECHO LA CONVERSIÓN?

Los taxis metropolitanos que no cuenten con cromática y conversión tecnológica estarán calendarizados para acudir a regularizarse durante diciembre.

Mientras que a los de nueva cromática y que solo les falte la conversión tecnológica se les asignará una fecha que podrán consultar en el sitio de internet: http://transformandoeltaxi.hidalgo.gob.mx/

AL MENOS MIL TAXIS EN LA ZONA METROPOLITANA SIGUEN SIN HACER EL CAMBIO

En la zona metropolitana de Pachuca hay mil taxis que no tienen la nueva cromática ni taxímetros digitales.

José Luis Guevara Muñoz, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) de Hidalgo, informó que hasta el momento 2 mil 500 automóviles del transporte público individual modificaron la cromática de taxis metropolitanos, que era verde y blanco a amarillo con negro.

Y mil 500 vehículos ya cuentan con la aplicación Taxi Contigo, para el cobro de los trayectos con taxímetros digitales y solicitudes de servicio con la aplicación, que tiene un costo mensual superior.

Mientras que los mil taxis que faltan de completar la transición tendrán hasta el cierre de diciembre para hacer los cambios pertinentes, mientras que los automóviles que ya tienen la imagen nueva y la app taxímetros, deberán cobrar con los tabulados que arroja la aplicación porque ya concluyó la fase de evaluación.

INCONFORMIDADES, BLOQUEOS, QUEJAS Y DUDAS

La implementación de este nuevo sistema ha causado inconformidades en el sector, por lo que se han instalado mesas de diálogo, pero también se han hecho bloqueos parte de taxistas en Pachuca, Mineral de la Reforma, Zempoala, Tula, Tepeji del Río y Tezpntepec de Aldama.

Los bloqueos organizados por taxistas rechazan pagar una renta mensual de 345 pesos por una aplicación y la implementación de taxímetros.

No queremos la plataforma y el taxímetro, pues todo esto es en perjuicio de nuestro ingreso, ya que tenemos que pagarlo. Encima de eso, también nos piden que tengamos un teléfono y pagar un servicio de datos", expresaron los inconformes.

Concesionarios del servicio público de transporte individual inconformes con el programa ingresaron el 28 de septiembre un escrito a los diputados que integran la LXV Legislatura de Hidalgo, donde solicitan su "intervención para que sea suspendido el programa denominado Taxi Contigo".

Argumentaron que las condiciones económicas de sector no permiten erogar 345 pesos mensuales para usar la aplicación móvil para el funcionamiento de taxímetros debido a otros gastos como precio de los combustibles, refacciones, pago de tenencia, revista vehicular, verificación ambiental, renovación y anualidad de la concesión.

Los taxistas y concesionarios no son los únicos inconformes, también los usuarios de la app han expresado sus opiniones.

De acuerdo con datos de la aplicación, desde el 9 de octubre hasta el momento, habían más de mil descargas y 63 opiniones, de las cuales solo tres fueron clasificadas como positivas y el restante negativas.

Entre las principales quejas de los usuarios es que no hay taxis disponibles o que los conductores no admiten viajes.

Otros opinaron que se debe perfeccionar la aplicación y que los operadores de taxis se deben adherir a esta modalidad digital para mayor alcance.

"Solo falta que se amplié el número de prestadores del servicio. Cuando lo requieres, no te acepta el viaje por falta de disponibilidad de unidades".

Otros comentarios similares a estos son: "Nunca llegó el código de confirmación"; "no me manda el código. Por ende, no puedo usarla ni recuperar el registro"; "No me dejó instalarla. Nunca me mandaron el código".

Respecto al pago, los solicitantes del servicio expresaron que la aplicación muestra un costo preliminar pero no es el definitivo y otros se quejaron porque la app no incluye pagos con tarjeta.

CAMBIO DE IMAGEN

Desde junio comenzó la modernización y cambio de imagen para el transporte público individual en Hidalgo.

Con la nueva imagen, los autos de transporte individual se clasifican en "básicos", para aquellos vehículos hasta con 15 años de antigüedad; "plus", para taxis con un máximo de cinco años operando y finalmente, aquellos más recientes y con al menos 2 años de antigüedad se denominarán "premium".

El cambio de imagen se aplicará en los 84 municipios por etapas.

Para empezar, se habilitó en Pachuca y Mineral de la Reforma, así como en el área metropolitana, Tulancingo, Tula, Tepeji, Tizayuca.

Posteriormente, en Actopan, Huichapan, Mixquiahuala, Progreso, Tecozautla, Santiago Tulantepec, Atotonilco; y en tercera etapa a Huejutla, Ixmiquilpan, Tezontepec, Tepeapulco, Apan, Tlahuelilpan, Cuautepec, Atitalaquia.

El monto por el trámite de cambio de cromática es de 521.28 pesos.

