Entre dimes y diretes, regidores de Pachuca disputan comisiones

PACHUCA.- Una acalorada discusión se lleva a cabo al interior del cabildo de Pachuca, luego que los regidores oposición Pablo Vargas González, de Morena, Ricardo Crespo Arroyo, Independiente (ambos excandidatos a la presidencia municipal), se confrontaran con asambleístas del PRI durante la discusión de la conformación de las comisiones de estudio.

En principio, Pablo Vargas denunció que la integración de los puntos del orden del día "no cubren la legalidad de acuerdo con el reglamento... no tienen el expediente, ni propuesta y se presenta como un dictamen de procedimiento y no cumplen con el requisito, es ilegal", expresó.

Secundado al morenista, el regidor Ricardo Crespo calificó como el acuerdo presentado por el presidente municipal Sergio Baños para integrar las comisiones de estudio es "una decisión unilateral. No nos están tomando en cuenta en nada, una convocatoria mal hecha, distribuida los asuntos en cartera sin anexos. Me pregunto, los perfiles que integraran las comisiones ¿son adecuados?, ¿vamos a dar los resultados a los pachuqueños en los temas?".

En varias interrupciones de la sesión, Pablo Vargas dijo que la propuesta es excluyente, pues la fuerza mayoritaria (PRI) "se va a repartir el pastel a su antojo. Están mal, hay mucha irregularidad y si deploro que haya una exclusión a una fuerza política que representa 30 mil votos, limpios y sin manipulación".

Tras estas aseveraciones fue increpado por varios regidores del PRI como Oscar Pérez Márquez y Christian Saúl Caballero Barreiro, quienes pidieron a Pablo Vargas dejar "las actitudes protagónicas para llamar la atención"

"Conozca el reglamento interior, lo invito a que se ponga a estudiar, póngase a leerlo... es más, yo me pongo a leerlo con usted", le dijo Saúl Caballero a Pablo Vargas.

