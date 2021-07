Entre dimes y diretes, así fue la despenalización del aborto en Hidalgo

PACHUCA. - Frases como "retrogradas, hipócritas y sin vergüenzas", "que no quede duda, lo hicimos bien y será ley" y "nosotras somos mujeres y estamos para dar la vida, no para quitarla", fueron algunas expresiones que hicieron diputados durante la aprobación de la iniciativa de reforma de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Hidalgo.

En punto de las 11:15 de este miércoles 30 de junio, inició la lectura de las reformas a los artículos 154, 155, 156, 157 y 158 del Código Penal y el 98, 142 Sexties 2 y 142 Sexties 3 de la Ley de Salud de Hidalgo para avalar la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

Para ello, las puertas del Congreso Local se cerraron al igual que la que lleva al recinto legislativo, donde diputados del PRI, PAN, PES, PT e Independiente esgrimiendo sin éxito para frenar el dictamen contra la mayoría absoluta de Morena.

El aval del dictamen se dio con 16 votos a favor, una abstención, mientras que el resto de los legisladores no emitieron su voto debido a que en tribuna había una disputa verbal entre el diputado panista, Asael Hernández, y el morenista Ricardo Baptista, presidente de la Mesa Directiva.

DENUNCIARAN A DIPUTADOS POR INCUMPLIMIENTO LEGAL: PES

La primera en intervenir en tribuna fue la diputada Jajaira Aceves Calva del PES quien primero cuestionó el por qué se blindaron las puertas de acceso al Recinto Legislativo, por trabajadores de los diputados de Morena; por ello, para continuar con su lectura, exigió que se abrieran las puertas y se retirara el personal.

Al manifestar el rechazo a la ILE, la pesista anunció que, por la inconsistencia en los procedimientos en la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde se aprobó el dictamen, denunciarán a los diputados de Morena ante tribunales, aunque no dijo ante cuál.

Esto luego que el pasado 29 de junio, los diputados morenistas determinaron que la iniciativa se returnaría a la de Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, además que, aseguraron, no fueron convocados a dicha sesión que se hizo luego que grupos antiaborto irrumpieron en el Congreso Local el martes.

Carece de toda legalidad abortar ya que el primer derecho de un ser humano es la vida. Nosotros somos mujeres y estamos para dar la vida, no para quitarla... ustedes diputados están aquí por una mujer", expresó Jajaira Aceves quien votó en contra.

Antes de dejar la tribuna del Congreso Local, la legisladora del PES, quien la pasada iniciativa suscribió la ILE, dijo estar embarazada y que defenderá la vida de su hija.

OBEDECEN A INTERESES ELECTOREROS Y VIOLENTARON PROCESO: PAN

En su intervención, Claudia Lilia Luna Islas, diputada del PAN, aseguró que la aprobación de la ILE se hizo pasando lo legalmente establecido al violentar el proceso al interior de las comisiones.

"No era necesario que no nos convocaran, de todos modos somos 13 integrantes y ustedes, diputados de Morena, son mayoría. Ni siquiera a ustedes la ley les importa, simplemente están con sus intereses electoreros, porque ahorita les conviene, pues ya no hay elecciones para que la ciudadanía los castigue.

Por ello calificó de arbitrario, impositivo, autoritario y fuera del marco legal el regreso de la iniciativa del ILE a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, con el fin de satisfacer, dijo, los intereses de Morena.

La única comisión facultad para hacer el dictamen es la comisión de Justicia y Seguridad Ciudadana; sin embargo, el presidente de la mesa directiva, el diputado Ricardo Baptista, con alevosía y ventaja, returnó la iniciativa y para que se dictaminara en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales", expresó.

Además, dijo que luego que manifestantes antiaborto irrumpieran en la sesión de ayer, los diputados de Morena se fueron a sesionar a otra sala, sin convocar a los demás integrantes, de oposición, a la reunión.

"No se nos convocó a la sesión legalmente a la totalidad de los miembros. Más allá de sus ética legislativa, que poco les interesa, podría configurarse una conducta de corrupción como lo es el incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad, coartando flagrante mente el derecho a la libertad de expresión impidiendo que desarrollemos de forma correcta nuestro encargo", expresó.

NO QUEDA DUDA, LO HICIMOS BIEN Y "SERÁ LEY"

Roxana Montealegre Salvador, presidenta de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, justificó el procedimiento que se hizo para dictaminar la iniciativa del ILE.

Explicó el procedimiento que se returnó de la iniciativa fue legal, pues previo a ello ya se había revisado en sesión virtual el dictamen. Por lo que, en la sesión de la Sala Constituyentes, donde irrumpieron manifestantes antiaborto, se analizaba solo el returnó de la misma.

"Cuando lo estábamos revisando, casualmente entraron a interrumpir los trabajos legislativos. El órgano tiene la intención de sacar el dictamen por lo que nos vimos en la necesidad, después de la aglomeración que hubo, nos trasladamos a la Torre Legislativa para continuar con los trabajos", argumentó.

También aseguró que el artículo 27 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo le faculta a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales dictaminar cualquier iniciativa.

No permitamos que hoy se siembre la duda de que este dictamen es ilegal. Sabemos que este dictamen incomoda y les molesta porque rompe con una tradición donde las mujeres hemos estado atadas de nuestra libertad y no nos han permitido tomar decisiones con el cuerpo. Este dictamen rompe con esa desigualdad y genera derechos para las mujeres", expresó Roxana.

También dijo que esto molesta por que "hoy ven a la bancada de Morena que va en unidad", pues dijo que "quisieron vernos separados, pues ha habido discordia para que esto no se logre".

HIPÓCRITAS Y RETRÓGRADAS, LLAMA A DIPUTADOS

Durante la votación del dictamen, el coordinador de los diputados locales del PAN, Asael Hernández Cerón tomó la tribuna, apoyando su hombro izquierdo sobre la base de madera, para externar su descontento, pese a que no se registró en la lista de oradores.

Lamento mucho la situación que se vive nuevamente... hipócritas y retrógradas, eso son los diputados que hoy pretenden y alientan esta Ley. Haré uso de la voz pues la ley me lo confiere", expresó el panista ante el insistente llamado de Baptista de "respeto a esta presidencia".

Además, los acusó de "no tener vergüenza" a los promoventes de la iniciativa del ILE ya que presuntamente fue "plagiada"; por ello, reafirmó que acudirán a tribunales a impugnar el procedimiento que originó la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo antes de las 12 semanas.

Llegadas las 12:19 horas, entre gritos de "ilegal" que expresaron diputados del PRI, PES, PT e independiente, el presidente de la mesa directiva, Ricardo Baptista, continuó con la votación del dictamen el cual quedó de la siguiente manera: 16 a favor, 11 en contra y una abstención.

LLANTO, ABRAZOS, ANTORCHAS Y POLVOS DE COLOR VERDE PARA CELEBRA

Al escuchar el rimbombante "aprobado" del diputado Ricardo Baptista, las integrantes de Marea Verde, que aguardaban afuera de la sede del Poder Legislativo, lanzaron gritos de júbilo, se abrazaron y lloraron; además, prendieron cuatro antorchas y lanzaron al aire polvos color verde.

"Es Ley, es Ley, es Ley", replicaron mientras agitaban sus banderas mientras en una bocina que colocaron para escuchar la sesión, el diputado Asael Hernández llamaba "sin vergüenzas" a los legisladores de Morena, quienes al interior, también, festejaron la histórica votación.

DORALICIA MARTÍNEZ SE ABSTUVO

La diputada de Huejutla, Doralicia Martínez Bautista, fue la única integrante de Morena que no acompaño la ILE, pues su voto fue en abstención; cabe recordar que, en la primera votación de la reforma, del 12 de diciembre de 2019, la legisladora voto en contra.

ASÍ VOTARON

A FAVOR

1. Rosalba Calva García (Morena)

2. Víctor Osmind Guerrero (Morena)

3. Armando Quintanar Trejo (Morena)

4. Lucero Ambrocio Cruz (Morena)

5. Lisset Marcelino Tovar (Morena)

6. Jazmín Calva López (Morena)

7. Margarita Evelyn Leonel Cruz (Morena)

8. Jorge Mayor Olvera (Morena)

9. Noemi Zitle Rivas (Morena)

10. María Corina Martínez (Morena)

11. José Romero Felipe (Morena)

12. Salvador Sosa Arroyo (Morena)

13. Humberto Veras Godoy (Morena)

14. Rafael Garnica Alonso (Morena)

15. Ricardo Baptista González (Morena)

16. Roxana Montealegre Salvador (Morena)

ABSTENCIÓN:

1. Doralicia Martínez (Morena)

NO VOTARON:

1. Asael Hernández Cerón (PAN)

2. Claudia Lilia Luna Islas (PAN)

3. María Teodora Islas Espinoza (PAN)

4. Miguel Ángel Peña Flores (PT)

5. Adela Pérez Espinosa (PRI)

6. José Luis Espinosa Silva (PRI)

7. María Luisa Pérez Perusquía (PRI)

8. Mayka Ortega Eguiluz (PRI)

9. Areli Miranda Miranda (Independiente)

10. Jajaira Aceves Calva (PES)

11. Ernesto Lara Carballo (PES)

12. Marcelino Carbajal Oliver (Nueva Alianza)

DIPUTADOS QUE NO ESTUVIERON

1. Julio Valera Piedras (esta de licencia)

¿CÓMO QUEDA LA LEY?

La reforma en materia de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) antes de las primeras 12 semanas de gestación, contempló el cambio de artículos del Código Penal y de la Ley de la Salud en Hidalgo.

De esta forma, los nuevos preceptos legales en materia de aborto quedaron de la siguiente manera:

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE HIDALGO

Artículo 154.- Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.

Artículo 155.- Se le impondrá de seis meses a un año de prisión y de 10 a 40 días multa a la mujer que cometa el delito de aborto. Igual pena se aplicará a quien haga abortar a la mujer con consentimiento de ésta.

Artículo 156.- Aborto forzado es la interrupción del embarazo sin el consentimiento de la mujer. A quien cometa el delito mencionado en el párrafo anterior, se le aplicará una pena de tres a siete años de prisión y de 40 a 150 días multa, y si mediare violencia, se impondrá de cuatro a nueve años de prisión y de 50 a 200 días multa.

Si el delito de aborto lo comete un médico partero, enfermero o practicante de medicina, además de las penas que le correspondan, se impondrá al responsable la suspensión del ejercicio profesional por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Artículo 157.- DEROGADO (eliminado)

Artículo 158.- Son excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto:

I. Cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada;

II. Cuando el embarazo sea resultado de hechos posiblemente constitutivos del delito de violación, estupro o de la conducta típica prevista por el Artículo 182 de este Código, independientemente de que exista o no, causa penal sobre dichos delitos, previo al aborto.

III. Cuando el embarazo ponga en riesgo la salud o la vida de la mujer.

IV. Cuando a juicio de un médico especialista en la materia, exista razón suficiente para diagnosticar que el producto de un embarazo presenta graves alteraciones genéticas o congénitas, que puedan dar como resultado daños físicos o mentales al producto de la gestación, siempre y cuando se tenga el consentimiento de la mujer embarazada.

LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE HIDALGO

Artículo 98.- Corresponde al Gobierno del Estado integrar, dirigir y administrar en forma permanente los servicios médicos que se presten en los centros de reinserción social, incluido el cuidado de la salud materno infantil, la interrupción legal del embarazo y la rehabilitación de la farmacodependencia, a efecto de otorgar oportuna y eficientemente la atención a las internas y a los internos, para lo cual, los directores de dichas instituciones deberán de proveer de todos los elementos para prevenir y, en su caso, contrarrestar los riesgos y daños en la vida y salud de las personas en reclusión, pudiendo solicitar el apoyo a la Secretaría de Salud.

Artículo 142 Sexties 2.- Las instituciones públicas, privadas y sociales que presten servicios de salud en el Estado de Hidalgo, deberán proveer el servicio para la interrupción legal del embarazo, de forma gratuita y en condiciones de calidad y salubridad que garanticen la dignidad humana de las mujeres en los supuestos permitidos en el Código Penal para el Estado de Hidalgo y a solicitud de la interesada, quien deberá cubrir los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables, en el caso de las instituciones públicas, dicho servicio deberá ser gratuito.

El Gobierno del Estado de Hidalgo tendrá la obligación de proporcionar información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos de la interrupción del embarazo; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que se tome la decisión de manera libre, informada y responsable.

Articulo 142 Sexties 3.- Las y los médicos a quienes corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y cuyas creencias sean contrarias a tal procedimiento, podrán ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción legal del embarazo, teniendo la obligación de referir a la mujer con un médico no objetor. Cuando sea urgente la interrupción legal del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Las instituciones públicas de salud deberán garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en la materia.





jgp / mai