Entre cuestionamientos, nombran a Alejandro Habib procurador de Hidalgo

PACHUCA.- Con 25 votos a favor y dos en contra, diputados locales eligieron a Alejandro Habib Nicolás como el nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) para el periodo de agosto de 2021 a agosto de 2026, es decir, para los próximos cinco años.

Sin embargo, su selección fue puesta en duda por la diputada local Lisset Marcelino Tovar, quien acusó al gobernador Omar Fayad Meneses de imponerlo a través de lo que llamó "una vieja política".

"Consideró que la Ley no debe de ser moldeada y utilizada en beneficio de una persona ni tampoco hacer ´un modus operandi´, pues la vieja política cuenta con muchas prácticas que en la forma no caen en alguna ilegalidad, pero guarda un trasfondo negativo", expresó la legisladora de Morena.

Durante la discusión de la aprobación del dictamen, la legisladora morenista dijo que en Hidalgo para el gobernador Omar Fayad Meneses "se le hace más fácil solicitar la renuncia" de ciertos funcionarios para nombrar otros con la finalidad de poder dejar en determinados cargos a ciertos perfiles que permanezcan después de que concluya su mandato.

Lo anterior lo dijo al referirse a la renuncia de Raúl Arroyo González, concretada el pasado 9 de agosto; por lo que advirtió que su sustitución ya estaba proyectada para que fuera el ahora exombudsman de Hidalgo.

Hoy se pretende nombrar a una persona que deja mucho que desear por su paso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien durante su gestión tuvo puntos de inflexión. Tan sólo el año pasado, Alejandro Habib Nicolás recibió una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por no investigar correctamente un caso de tortura en Hidalgo", expresó.

AGRESIÓN A DIPUTADOS

La morenista reprochó que Alejandro Habib no emitió recomendación por el uso excesivo de la fuerza pública contra diputadas y diputados electos en el 2018, quienes hoy lo eligieron como nuevo procurador.

Esta CDHEH se caracterizó por su silencio, ¿acaso se pronunció por el abuso de la fuerza de los elementos de la policía estatal en contra de los habitantes del municipio San Salvador, que terminó en el fallecimiento de una persona?".

Asimismo, cuestionó que Alejandro Habib, como ombudsman de Hidalgo, no emitió una sola recomendación en contra de la PGJH, institución a la que ahora servirá. Señaló que su conciencia queda tranquila bajo esta votación y dijo "no tengo miedo porque la razón me asiste y la constitución me protege".

GRUPO SOSA, MORENA Y PRI, ALIADOS

A la defensa de la elección de Alejandro Habib como nuevo procurador de Hidalgo, usaron la tribuna los diputados de Morena: Víctor Osmind Guerrero Trejo, Corina Martínez García y Rosalba Calva, además de María Luisa Pérez Perusquía, del PRI.

Osmind Guerrero, como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Justica (encargada de deliberar el nombramiento), aseguró que la elección fue legal y se eligió al mejor perfil para ocupar la PGJH.

Nos guste o no nos guste, esté o no esté a modo, el titular que se va a nombrar hoy es responsabilidad del mismo y la ciudadanía lo juzgara y emitirá su opinión sobre su trabajo y resultados", expresó.

NO HUBO DEDAZO: CORINA MARTÍNEZ

Corina Martínez aseguró que la designación de Alejandro Habib al interior de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia no fue por dedazo o bajo consigna de alguien más; también, defendió que el entonces ombudsman no emitió una recomendación por las agresiones que sufrieron ella y sus compañeros por policías en 2018.

No es por un dedazo o por una asignación que ´alguien´ les haya dado a los miembros de la comisión. Me tocó ser testigo del proceder, en todo momento, de cada uno de los miembros de la comisión, pues de principio a fin lo que privó fue el método previamente establecido para que dicho proceso y el resultado en mano de un recuento numérico en el que ya no participamos", expresó.

Además, le dijo a su compañera de curul (Lisseth Marcelino) que la recomendación de la que habla no le correspondía "al licenciado Habib", pues esta debió de haber recaído al anterior ombudsman, Alfredo Sepulveda Fayad.

PROCESO FUE TRANSPARENTE: PRI

Por su parte, María Luisa Pérez Perusquía, diputada del PRI, aseguró que el proceso que se siguió al interior de la comisión "fue transparente y apegado a la normatividad", respetando la posibilidad de escuchar a cada una de las y los aspirantes.

Es muy importante recalcar que el señalamiento hecho aquí (por la diputada Lisseth Marcelino) carece de fundamento. Nosotros nos debemos y le debemos rendir cuentas, de lo que aquí expresamos", señaló.

Al igual que Lisseth Marcelino Tovar, la diputada de Ixmiquilpan de Morena, Lucero Ambrosio Cruz, votó en contra de la designación de Alejandro Habib Nicolás como nuevo procurador de justicia de Hidalgo.

GRACIAS POR PARTICIPAR

Quienes participaron por la titularidad de la PGJH son Zayda Berenice Meneses Meneses, secretaria técnica del Congreso local; María de los Ángeles Eguíluz Tapia, secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Lee también en LSR Hidalgo: Nueva ley para personas desaparecidas y no localizadas en Hidalgo, de esto trata

De igual forma, Gabriela Martínez Lagarde, Federico Bautista Vite, Iram Zúñiga Pérez y Sergio Zúñiga Hernández, este último, subprocurador en delitos electorales.

En el caso de la aspirante Perla Xóchitl Olvera Mota no cumplió satisfactoriamente con los requisitos para desempeñar la titularidad de la PGJH, debido a que el título con el que acredita la licenciatura en Derecho tiene una antigüedad de cuatro años y diez meses, insuficiente para ocupar el cargo.

Como dato, José Ramón Amieva, alcalde de Mixquiahuala, dimitió su intención de participar en el proceso.









sjl