Entre cantantes, tlacuaches y controversias transcurrió 2021 en Congreso local

PACHUCA.- En 2021 el Congreso de Hidalgo fue escenario de momentos de humor involuntario, pugnas entre integrantes de la sociedad civil y hasta salón de fiestas infantiles; estos acontecimientos forman parte de un recuento anual que no termina de escribirse, en los próximos cuatro días los legisladores discutirán y aprobarán el Presupuesto de Egresos de 2022, con el que culminará su sexenio el gobernador Omar Fayad y empezará el próximo mandatario.

10 DE MAYO, UN TLACUACHE EN EL CONGRESO

Un tlacuache generó la movilización de policías ministeriales y peritos de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJH) al Congreso de Hidalgo.

El roedor se coló por una ventana de la Torre Legislativa, en el Congreso de Hidalgo, hurgó escritorios y revolvió documentos en la Secretaría Técnica y Coordinación de Asesores del Congreso de Hidalgo, donde se procesan las iniciativas que presentan los 30 diputados.

Al principio se generó alarma, fuentes extraoficiales especularon que había un cadáver adentro del recinto legislativo, había rastros de sangre, después, Asael Hernández Cerón, entonces presidente de la Junta del Congreso de Hidalgo, aclaró que en el tlacuache se cortó al revolver los estantes, calificó el hecho como algo inédito y chusco.

18 DE JUNIO, JUICIO POLÍTICO

Con 18 votos a favor, nueve en contra y una abstención, el Congreso de Hidalgo retiró el cargo de presidente municipal de Calnali a Isaid Acosta Téllez, emanado del Partido Encuentro Social de Hidalgo (PES).

El edil tomó protesta al cargo cuando había sido inhabilitado por el Concejo Municipal Interino, por una negligencia administrativa cuando fue de la Secretaría de Obras Públicas, durante una administración anterior.

Isaid Acosta ingresó un juicio contra el Congreso de Hidalgo ante el Tribunal Superior de Justicia, el 3 de septiembre el órgano resolvió no imponer ninguna sanción contra este funcionario ni destituirlo como alcalde del municipio de Calnali.

Pese a que el Congreso, en su carácter de órgano acusador, presentó ocho pruebas documentales y una testimonial a cargo de Alfonso Cortés Ortega, quien el 17 de noviembre de 2020 emitió la inhabilitación; sin embargo, ninguna se desahogó y por ello el Tribunal consideró que no existieron elementos para determinar si Acosta Téllez incurrió en alguna anomalía.

30 DE JUNIO/ ES LEY

Diputados locales de la LXIV Legislatura aprobaron la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación con 16 votos de Morena y 11 abstenciones del PRI, PRD, PAN, PT, Nueva Alianza, PESH y de Doralicia Martínez, diputada morenista.

La reforma ocurrió entre movilizaciones de los grupos Ola Celeste, quienes están en contra del aborto y Marea Verde, defensoras de la despenalización. Estas últimas, pernoctaron en la sede del Poder Legislativo para evitar el ingreso del grupo contrario.

La discusión del dictamen se dio entre consignas de diputados y diputadas de ambos bandos: "retrogradas, hipócritas y sin vergüenzas", "que no quede duda, lo hicimos bien y será ley" y "nosotras somos mujeres y estamos para dar la vida, no para quitarla", fueron algunas expresiones que hicieron.

Fue en punto de las 11:15 horas que dio inició la lectura de las reformas a los artículos 154, 155, 156, 157 y 158 del Código Penal y el 98, 142 Sexties 2 y 142 Sexties 3 de la Ley de Salud de Hidalgo para avalar la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

Llegadas las 12:19 horas, entre gritos de "ilegal" que expresaron diputados del PRI, PES y PT, se aprobó el dictamen. Afuera del Congreso, cientos de mujeres de marea verde estallaron en júbilo al grito de "es Ley, es Ley, es Ley".

19 DE AGOSTO, PELEAS DE GALLOS

Diputados de Hidalgo probaron declarar el Combate de Aves Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, pero el decreto no fue firmado por el gobernador Omar Fayad, debido al amparo 163/2018, donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala que cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una expresión cultural amparada ni prima facie ni de manera definitiva por la Constitución.

Se determinó que la Legislatura invadió una competencia exclusiva del titular del Poder Ejecutivo de Hidalgo, pues las declaratorias deben ser emitidas por el gobernador, previo análisis y aprobación de la Secretaría de Cultura.

4 DE SEPTIEMBRE, ESTRENAN LEGISLATURA

Se instaló formalmente la LXV Legislatura del Congreso de Hidalgo integrada por 30 diputados: 12 de Morena; ocho del PRI; tres de PT; tres del PVEM; dos de Nueva Alianza Hidalgo; uno del PRD y uno del PAN.

Ese domingo, también se recibió al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, quien acudió a presentar su quinto informe de la administración. El mandatario no había asistido al Congreso por desacuerdos con integrantes de la legislatura anterior.

24 DE OCTUBRE, LA DIPUTADA FELIZ

Durante la instalación de la Comisión de Turismo, Sharon Macotela Cisneros, diputada de Morena, quien la preside, pidió a los técnicos de audio que pusieran la canción "México en la Piel", del cantante Luis Miguel.

Cuando empezó la melodía, comenzó a cantarla asegurando que lo hacía porque "me siento muy feliz", ante la mirada atónita de sus compañeros y secretarios, quienes se aguantaron la risa.

25 DE NOVIEMBRE, FIESTA INFANTIL

Con todo y pastel, la diputada local plurinominal de Morena, Sharon Macotela Cisneros, festejó el cumpleaños de su hija durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Turismo de Hidalgo, Eduardo Javier Baños.

Ante el asombro de los asistentes, por el inesperado cambio en el orden del día, no les quedó más que entonar las mañanitas a la primogénita de la legisladora, quien ese día cumplió tres años.

6 DE DICIEMBRE, EL CANTANTE Y LA PRENSA

Los ánimos entre Francisco Xavier y reporteros subieron de nival cuando el excantante fue cuestionado sobre sus ausencias a las sesiones del Congreso.

No, no. Estoy trabajando, he visto sus publicaciones, no me he ido", dijo el diputado.

"Por qué tanto interés... ¿tu jefe te mandó?, yo no obedezco órdenes, si tengo que salir o atender algo, lo tengo que hacer", reviró el legislador ante los cuestionamientos de los comunicadores.

13 DE DICIEMBRE, ADIÓS AL CONGRESO

Francisco Xavier Berganza Escorza solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado local, dejando así la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo y la coordinación de la bancada de Morena, luego de permanecer tres meses y ocho días.

La abrupta salida del legislador fue para continuar con su aspiración de ser candidato a la gubernatura de Hidalgo, ahora por la vía independiente, luego que el partido Morena no lo eligiera entre los siete aspirantes finalistas para ser sometidos en una encuesta.

Berganza Escorza ha estado en los partidos Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), Nueva Alianza y PAN.

Es un tema 'unipersonal', un tema que sin explicación, Mario Delgado (presidente nacional de Morena) hizo este movimiento (para que no lo incluyeran en las encuestas)... no tengo más palabras. No es un berrinche", dijo luego de pedir licencia.

18 DE DICIEMBRE, UN SÍNDICO HUIDIZO

La sesión secreta para realizar el juicio de procedencia contra Hugo Ramírez Pérez, síndico hacendario de Tepeapulco, fue pospuesta porque el indiciado no se presentó.

Ramírez Pérez fue denunciado por cobrar, presuntamente, entre 20 y 40 mil pesos a comerciantes para agilizar la regulación de permisos.

22 DE DICIEMBRE, RELOJ LEGISLATIVO EN PAUSA

Aunque el 31 de diciembre vence el plazo para aprobar el Presupuesto de Egresos y las Leyes de Ingresos Estatal y Municipales para el Ejercicio Fiscal 2022, diputados locales detuvieron el Reloj Legislativo desde las 11:50 horas del pasado miércoles, c on ello, está pendiente la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022, el cual contempla un gasto neto de 54 mil 894 millones 961 mil 418 pesos.

El nuevo presidente de la Junta de Gobierno, Jorge Hernández Araus, explicó que el retraso del análisis de los dictámenes se debe a un plantón que hubo hace tres semanas afuera de la sede del Congreso local.

También está pendiente la designación del nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH); entre los finalistas están Javier Ramiro Lara, encargado de dicho organismo; Rafael Castelán Martínez, presidente de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC (Seiinac) y Ana Karen Parra Bonilla, activista y extitular de la Dirección de Mujeres de Mineral de la Reforma.





sjl