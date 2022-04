Entre agosto-octubre, bodorrio de Adame y Magaly; ¿pero hay infidelidad?

PACHUCA.- Tras anunciar su compromiso e incluso hace unos días visitar un prospecto para realzar su boda, el actor y conductor televisivo Alfredo Adame adelantó que las nupcias con la pachuqueña Magaly Chávez podrían ser entre agosto, septiembre u octubre.

En entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, el intérprete de Armando Garza en "Dos hogares" reveló que la boda será muy pronto e incluso compartió que ya han visto opciones para la fiesta y hasta la Luna de miel.

Lee más en LSR Hidalgo: Aseguran 36 mil litros de hidrocarburo en inmueble de Mineral de la Reforma

Estuvimos en la Antigua Hacienda de Tlalpan, un lugar hermoso, la noche de bodas y la Luna de miel me la voy a llevar a una playa en Marbella, que a mí me fascina, que me encanta o me la voy a llevar a Cancún."

EL GRAN PASO

Sobre cómo fue el paso para unir sus vidas, Adame añadió a "Ventaneando" que platicaba con ella y mencionó que quería casarse "y quiero que seas la mujer el resto de mi vida", a lo que Magaly Chávez dijo: "Yo quiero tener hijos".

A ello, el actor asintió que él también; pero su pareja agregó que quisiera contraer nupcias vestida de blanco como es tradición y además por la Iglesia, nuevamente dijo que él igual, narró el conductor, quien recientemente se vio envuelto en otra polémica.

FOTOS CON OTRO HOMBRE ES SU AMIGO, ACOTA ELLA

Por otra parte, y en una entrevista diferente que Magaly Chávez ofreció al programa "Venga la alegría" de la misma cadena televisiva, defendió haber sido divulgada en una serie de fotografías junto a otra persona.

Y es que asentó que se trató de un amigo, además de explicar que quienes son cercanas a ella saben que cuando habla con una amistad es muy cariñosa, pero fue más allá, y si bien no negó las imágenes, consideró que fueron editadas.

En ese sentido, expresó que lo único que quieren es terminar su relación, pues recordó que nunca les ha faltado el respeto a sus otras parejas; en cambio, aseveró que su relación está fuerte y que su boda será un magno evento del mundo del espectáculo.

cem