Entran en vigor nuevas disposiciones del Hoy no circula; así funciona

PACHUCA.- A partir de este miércoles entraron en vigor las nuevas disposiciones del Hoy no circula sanitario en Hidalgo, las cuales se aplicarán solo en ocho municipios la entidad, ya que estos fueron catalogados en semáforo rojo.

En el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) se publicaron las modificaciones en materia de reducción de movilidad vehicular para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.

En las cuales se establece que los vehículos con terminación 5 y 6 en la matricula no circularán lunes; martes no circulan los de terminación 7 y 8; miércoles los de 3 y 4; jueves 1 y 2; viernes no circula 9 y 0.

Los sábados serán repartidos, ya que el primero, tercero y quinto sábado de cada mes no circularán las terminaciones nones, así como el segundo y cuarto del mes no tendrán permitido transitar las unidades con fin de matrícula en cero o números pares. El domingo todos los vehículos podrán circular.

Dichas disposiciones solo serán aplicadas en Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, Tepeji del Río, Tizayuca, Tula de Allende y Tulancingo de Bravo.

Lo anterior, ya que esos municipios fueron considerados como demarcaciones con máximo riesgo de contagio en el semáforo epidemiológico estatal, pese a que en el sistema de medición nacional el territorio hidalguense fue catalogado en alerta amarrilla.

La alerta roja en las ocho demarcaciones derivó del análisis estatal en el que consideraron mediciones epidemiológicas de mayor impacto en salud y agregaron variables de impacto socioeconómico tales como: la afluencia turística y la colindancia con la zona metropolitana del Valle de México.

#HoyEnElPeriódicoOficial

Periódico Oficial Alcance 4 del 09 de marzo de 2021



Acuerdo que modifica la reducción de movilidad vehicular en municipios con distinto grado de propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19). pic.twitter.com/hRNvnwhoQL — Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (@poficialhgo) March 10, 2021

Cabe recordar que esta política de reducción de movilidad vehicular fue puesta en marcha el 4 de mayo, ya que Hidalgo solo había reducido el 25 por ciento de circulación en el Índice Único de Movilidad, estimado por el grupo de expertos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

A partir de la implementación del Hoy no circula sanitario se alcanzaron niveles de reducción del 60 por ciento, manteniendo un comportamiento promedio de menos 40 por ciento; y al 10 de septiembre de 2020 que se mantenía con una reducción del 46 por ciento.









emh