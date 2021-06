Enfrentamiento enrarece contexto electoral: Azpeitia

PACHUCA.- Los hechos violentos ocurridos en Pachuca, donde manifestantes y policías estatales se confrontaron dejando cuatro heridos, uno de ellos de gravedad, enrarece el ambiente electoral del próximo domingo 6 de junio en San Salvador.

Así lo señaló Armando Azpeitia Díaz, presidente municipal de San Salvador, quien advirtió que, de morir el manifestante herido por una granada de gas lacrimógeno durante la confrontación con policías estatales, desencadenaría un conflicto social mayor.

#AlMomento IMÁGENES FUERTES Policía de Hidalgo reprime manifestación afuera de palacio de gobierno con gas lacrimógeno, se reporta una persona lesionada.



Más información en breve

"No estamos de acuerdo con los actos represivos, vengan de quien vengan. Es una fuerza sobre utilizada y no es correcto poner a personal entrenado para contener manifestaciones de vecinos que no traen más que sus morrales con algún alimento; ellos venían con la esperanza de ser escuchados", expresó tras arribar a Palacio de Gobierno de Hidalgo.

Los pobladores de Xuchitlán, comunidad indígena de San Salvador, acudieron esta mañana a Palacio de Gobierno para exigir el cumplimiento de obras como la instalación de paneles solares para abastecer de energía un pozo de agua y la terminación de una carretera.

A lo mejor en esa región podría haber problemas con la instalación de casillas para la elección de diputados locales y federales (el próximo domingo). Las comunidades de allá se rigen por usos y costumbres. Ojalá y la persona herida no tenga complicaciones, pues si llega a fallecer el conflicto se haría muy grande y no quiero imaginar".

El alcalde de San Salvador, municipio que se ubica en el Valle del Mezquital y a una hora de Pachuca, dijo desconocer el estado de salud del ciudadano, aunque lo reportan grave. Por ello, permanece con los manifestantes afuera de Palacio de Gobierno de Hidalgo en respuesta del parte médico.

"Estaremos aquí para saber del estado de salud y también pedimos que libere a una persona al igual que los camiones de los compañeros, pues estos se los llevaron en grúas", indicó.





