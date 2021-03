Encuentran un cadáver cerca de donde desapareció la niña Nicole

TIZAYUCA.- La madrugada del martes vecinos reportaron el hallazgo de un cadáver semienterrado, cerca de la presa El Manantial, ubicada atrás del fraccionamiento Rancho Don Antonio, Tizayuca, donde el pasado martes 2 de marzo fue vista por última vez la niña Nicole Santos Palafox, de siete años de edad.

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) confirmó el hallazgo del cuerpo; no obstante, informó que todavía no son identificados los restos y no hay una fecha específica para los resultados.

Asimismo, la fiscalía, a través de Comunicación Social, dio a conocer que la búsqueda de Nicole continúa.

Después de la notificación del hallazgo, peritos de la Procuraduría de Hidalgo se encargaron de acordonar el área y recabar las pruebas.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar los estudios y análisis pertinentes para confirmar la identidad y causa de muerte.

Lee también en LSR Hidalgo: Familia de Nicole se deslinda de marcha en Tizayuca

Por la desaparición de Nicole ayer se llevó a cabo una marcha en el centro de Tizayuca, además, el pasado 3 de marzo, familiares, amigos y vecinos bloquearon la autopista México-Pachuca, para exigir a las autoridades agilizar el proceso de búsqueda y localización de la menor.

Además, hace tres días fue detenido y presentado ante el juez de control un hombre identificado con las iniciales M.A.H.P, vecino del fraccionamiento Rancho Don Antonio, por tener relación con la desaparición de la menor.

Se espera que en las próximas horas, de manera oficial, se comunique si el cadáver hallado pertenece a la menor Nicole.





jgp