En zona indígena hacen campañas como si no existiera covid-19

PACHUCA.- Mientras que el Concejo Municipal de Huejutla analiza cancelar los festejos del Xantolo para prevenir contagios de covid-19, en la Huasteca políticos de todos los partidos ignoraron la sana distancia en actos de proselitismo y en sus cierres de campaña, que se realizan desde ayer.

El pasado 13 de octubre el Concejo de Huejutla emitió un comunicado en el que refirió que las autoridades sanitarias y de gobierno definirán la celebración del Xantolo, que el año pasado dejó una derrama económica de 400 millones de pesos, de acuerdo con el secretario de Turismo estatal, Eduardo Baños Gómez.

Un día antes, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Villanelo, se reunió en Hidalgo con los titulares locales del IEEH e INE, Guillermina Vázquez Benítez y José Luis Ashane Bulos, respectivamente. Durante el encuentro, el funcionario federal declaró que los ciudadanos y los actores políticos habían actuado con responsabilidad en las actividades de proselitismo; no obstante, se observa lo contrario en las imágenes de las campañas y sus cierres en municipios de la Huasteca: Huejutla, Atlapexco, Huautla, Huazalingo, Jaltocán, San Felipe Orizatlán, Xochiatipan, Yahualica y Tlanchinol.

Estoy en Hidalgo, en reuniones de trabajo con consejeras, consejeros y estructuras del @INEHidalgo y el @IEEHidalgo de cara a los comicios locales. El próximo domingo vamos a garantizar los derechos políticos de la ciudadanía hidalguense con estrictas medidas sanitarias. pic.twitter.com/D4DDNuxrl7 — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) October 12, 2020

RECOMENDACIONES DEL IEEH, LETRA MUERTA

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) publicó un cuadernillo de recomendaciones para realizar actividades de campaña, en un contexto de seguridad en materia de salud, las cuales difícilmente se cumplen en contextos como los que se observan en las imágenes compartidas por los candidatos de Atlapexco, Huautla, Huazalingo, Jaltocán, San Felipe Orizatlán, Xochiatipan, Yahualica y Tlanchinol.

Daniel Andrade, candidato del PESH por Huejutla.

Andrés Espinoza Galván, candidato del PAN por Huejutla.

Adela Pérez, candidata del PRI por Huejutla.

El documento está dividido en cuatro: recomendaciones generales, recomendaciones para actividades de campaña, otras consideraciones y responsabilidad.

Antero Nochebuena, candidato del Panalh por Atlapexco.

Eugenio Sánchez, candidato del PRI por Atlapexco.

Para las reuniones públicas asambleas y giras el IEEH recomienda un aforo no mayor a 50 personas, los espacios en los que se efectúen los eventos deberán contar con papel higiénico, agua potable, jabón antibacterial, gel y toallas de papel.

Felipe Juárez Ramírez, candidato del PESH por Huautla.

Alberto Aranda, candidato de Morena por Huautla.

Misael Hernández Velasco, candidato del Panalh por Huautla.

Otra recomendación es la instalación de filtros en los accesos de los recintos para garantizar que las personas no representan un riesgo potencial para el resto de los comensales; no obstante, los candidatos realizaron caminatas al aire libre en los que no es posible aplicar un control de acceso.

César González, candidato del PRI por Huazalingo.

Fermín Gabino, candidato del PRD por Huazalingo.

Miguel Ángel Monterrubio, candidato de Morena por Jaltocán.

Asimismo, el IEEH recomendó a los políticos que compiten por las 84 alcaldías de Hidalgo aplicar la sana distancia, para reducir la probabilidad de exposición y por lo tanto de contagio, se sugieren distancias de: 1.50, 1.80, 1.95 y 2.25 metros. En cualquier caso, la distancia más cercana será de 1.50 metros. Dicha recomendación fue ignorada por los aspirantes.

Erika Saab Lara, candidata del PRI por San Felipe Orizatlán.

Oscar Bautista, candidato del PAN por Xochiatipan.

Elías San Juan Sánchez, candidato del PRI por Yahualica.

Marcos Bautista, candidato del PAN por Tlanchinol.

Javier Santillán, candidato de Podemos por Huehuetla.





