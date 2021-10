En una lona, exhiben a vecinos que tiran basura en calles el Chacón

Los habitantes del fraccionamiento sacaban la basura en días y horarios en los que no pasa el camión recolector. (Foto: Oliver García)

MINERAL DE LA REFORMA.- Debido a que fueron captados tirando desechos en la vía pública, la imagen de vecinos del fraccionamiento PRI-Chacón fue impresa en una lona, la cual se colocó a la entrada de la zona de los edificios.

Desde principios del año los habitantes mencionaron el acumulamiento en los grupos locales, pese a que los camiones de recolección de basura municipal tienen asignados tres días a la semana.

Cuando el sistema de recolección de La Reforma, en la actual administración, era irregular, también estaba la opción de utilizar el concesionario privado, que realiza los recorridos a diario.

Ojalá, vecinos, respetaran, para los que vivimos en el edificio frente donde dejan su basura, es horrible, todos los días pase o no la basura tiran de todo, no ha pasado el camión desde el sábado y no les importa, siguen viniendo a dejarla", externó una vecina.

Añadió que el aroma para quienes suben o bajan para llegar a sus domicilios era insoportable, además de que las bolsas, posteriormente regadas por los perros, bloqueaban los espacios de estacionamiento.





Algunos reconocieron que reclamaron directamente a los autores, pero estos se molestaban o fingían no estar relacionados con el hecho.

Actualmente la lona con las fotos invita a los ciudadanos a identificarlos y denunciarlos. En un recorrido realizado por este medio, el sitio está limpio.

Al lado de la lona, la presidencia municipal colocó una advertencia de que quien sea sorprendido tirando basura en vía pública será remitida ante las autoridades y sancionado, de conformidad con el Reglamento para el manejo de los residuos sólidos.

Fotografías de Oliver García

sjl