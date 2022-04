En secreto, así hablan de El Michoacano en Cereso Tula a tres meses de su fuga

PACHUCA.- José Artemio Maldonado Mejía alias El Michoacano hace varios años robaba y descarrilaba trenes en la región de Tula, cuentan en secreto los que lo conocieron antes de que su rostro se difundiera en todo el país, después de que se fugó del Cereso de Tula e l 1 de diciembre del 2021, los familiares de los internos del penal, dicen, hay personas que vigilan los alrededores.

Barda perimetral del Cereso de Tula. (Foto: Sonia Rueda)

Han pasado tres meses desde la madrugada en la que Maldonado Mejía salió ilegalmente de este penal junto con otras ocho personas. Una camioneta de tres toneladas con una placa de acero adaptada al frente tumbó la puerta de la penitenciaria. Para facilitar su huida, el grupo accionó dos coches con explosivos en distintos puntos de Tula.

La camioneta modificada con la que el grupo armado rompió la puerta del Cereso fue abandonada en la carretera Tula-Chimimaloya. (Foto: Lorena Rosas)





"El Michoacano", mote con el que se le identifica a José Artemio Maldonado Mejía, ya era conocido en la región antes de esta fuga. Según los testimonios de los vecinos de Tula robaba y descarrilaba trenes en los límites de Tepetitlán. Los hurtos eran de todo tipo de mercancía que era transportada por la zona.

Centro de Readaptación Social de Tula. (Foto: Sonia Rueda)





El 19 de septiembre del 2019, en Nopala, municipio vecino, un grupo de sujetos descarriló y saqueó un tren. Según los registros hemerográficos de este hecho, los conductores frenaron ante una barricada de piedras y llantas que obstruía la vía, los asaltantes salieron de la maleza para someter y robar.

Tepetitlán forma parte del Valle del Mezquital. (Foto: Web)

Roberto recuerda estos hechos como habitante de la región, es un hombre de edad avanzada que espera afuera del Centro de Readaptación Social (Cereso) en Tula.

Es jueves, día de visita en el penal y al lugar acuden familiares de los internos para comer y charlar. Roberto lleva a su esposa al penal, ella carga cazuelas y platos de comida, mientras ella ingresa, él charla desde el asiento de su auto.

Él es de aquí, no sé dónde nació, pero él creció aquí. Tiene un hermano que vive todavía aquí, dicen que tiene otro hermano adentro (de la cárcel). Sus papás también cometían delitos... dicen que hasta cometieron un asesinato".





El entrevistado baja la voz, y voltea a todos lados antes de seguir con la conversación, agregó que la fuga sucedió un día antes de que lo presentaran a una audiencia donde le sería impuesta una sentencia y que las personas que lo ayudaron, también son de Tepetitlán.

El Michoacano había sido detenido el 26 de noviembre del 2021 tras un operativo implementado entre corporaciones policiacas mexiquenses y elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en Texcoco. Algunos delitos que le han sido señalados son secuestro, homicidio y robo de hidrocarburo.

Lee también en LSR Hidalgo: Abre PGJEH investigación por envenenamiento de 5 perros en Epazoyucan

Sobre la fuga muy pocos son los que quieren hablar, la mayoría de personas procura quedarse callada cuando escucha el tema.

Quienes lo hacen, es en secreto, dicen que en el penal la vida es tranquila, pero no dicen más para prevenir que alguna "gente de las que vigila", los escuche.

"Luego no sabes enfrente de quién hablas, aquí seguido pasan los muchachos con sus motos y se te quedan viendo, mejor uno (hace seña de silencio con su mano en la boca)".

JUEVES DE VISITA

Este es un día de visita, las personas privadas de su libertad conviven con sus familias. Este Centro de Readaptación tiene en reclusión a 571 personas. La sobrepoblación que registra es de un 38.65 por ciento, según el diagnóstico Penitenciario y de Barandillas 2020, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Hidalgo (CDHEH).

Jessica visita a su esposo, lleva un año en reclusión; ella comenta que desde que ocurrió la fuga, hasta la fecha no han cambiado las medidas de seguridad para quienes ingresan a la convivencia.

Puerta de acceso para los visitantes. (Foto: Sonia Rueda)





"Creo que nos suspendieron una visita después, en lo que pasaba todo, pero luego se quedó muy tranquilo. Este lugar es muy tranquilo, si no te metes con nadie, a veces los custodios te dicen que te cobran para proteger a tu familiar adentro, pero mientras él esté en lo suyo, no es necesario".

Agregó que ella nunca ha recibido malos tratos, y su familiar tampoco; sin embargo, ha escuchado que el nuevo director del penal, cobra por las visitas conyugales, incluso por la comida a la que tienen derecho.

"Es lo que dicen, la verdad es que a mí no me ha tocado algo así, pero sí desde que llegó hay unos que son sus consentidos y les da beneficios que a otros no. Y lo que más se escucha es que cobra cuando pasan la noche aquí".

10 días después de la fuga de El Michoacano, Evelin García fue removida de la dirección del Cereso, en su lugar llegó Fredy Carbajal Mora. En la revisión de sus antecedentes profesionales resalta un señalamiento público sobre presuntos actos de corrupción en 2019, en el penal de San Miguel, Puebla.

Otros señalamientos indican que cuando se desempeñó como comandante de seguridad en el Cereso de Pachuca, supuestamente recibió quejas del área femenil por hostigamiento durante sus funciones.

UN LUGAR EN MEDIO DEL CAMINO

El Centro de Readaptación de Tula está en la localidad de la Malinche, Tula, para llegar hasta ahí hay que recorrer un camino de curvas.

La penitenciaria se ubica en La Malinche, localidad de Tula. (Foto: Sonia Rueda)





El espacio está despoblado, no hay acotamiento ni banquetas, enfrente hay una carretera que fue construida con cuatro millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Está rodeado de casas y negocios que permanecen cerrados.

Para ingresar, los familiares deben acudir a una puerta que está a la orilla de la carretera, deben hacerlo con careta y cubre bocas.

Desde el otro lado de la calle, es visible la torre de control, un hombre con gorra se mantiene en guardia, a un lado hay una puerta de color blanco, como la que se ve en el video que tiran cuando salió El Michoacano. No hay elementos de seguridad que custodien las entradas, aunque constantemente pasan patrullas de fuerza de tarea, de la policía estatal.

UN VIDEO

En redes sociales circuló un video del palenque de Lupillo Rivera en Los Reyes, localidad de Michoacan, en el que se aseguraba que aparecía Maldonado Mejía, Luís Enrique Barragán Chávez, conocido como El R-5 o Güicho de los Reyes y La Venada, líder regional de la célula Nueva Familia Michoacana.

Los tres están señalados por diversas actividades delictivas que tienen cabida en Michoacán, Ciudad de México, Querétaro, entre otras entidades.

Seis días después de la fuga de El Michoacano, dos menores de edad y ocho adultos fueron puestos a disposición de las autoridades por su presunta colaboración en la evasión de reos, además, tres internos fueron reaprehendidos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo repuso la puerta que tiró la camioneta modificada el pasado 1 de diciembre. (Foto: Sonia Rueda)





Poco después del mediodía, los alrededores del Cereso de Tula se vacían, los familiares que terminan la visita se van rápidamente. El lugar está en silencio, casi total, el único sonido que sigue haciendo eco es el de la placa de metal chocando contra la puerta por la que salieron los nueve reos hace tres meses.





Fotografías de Sonia Rueda





sjl