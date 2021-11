En redes, busca a niña de Pachuca a quien le prometió "calaverita"

PACHUCA.-El 1 de noviembre, Tania salió a las calles de Pachuca con aguinaldos para repartir a quienes pedían calaverita, al llegar al centro de la ciudad se le acabaron los dulces, pero le prometió a una niña regresar a entregarle caramelos y un regalo.

Los dulces que Tania transportaba en una grúa de su propiedad se le terminaron cuando llegó al monumento de Niños Héroes, a unos metros del Reloj Monumental de Pachuca.

En ese mismo lugar, una niña de aproximadamente 7 años con disfraz de payasita le pidió caramelos, pero ya no había, así es que Tania le prometió a la pequeña regresar al día siguiente.

"Se me acercó una nena, me dijo: Hola, me puedes dar un dulce. Yo le contesté que ya no traía pero le dije que regresaría. La niña me dijo: pero si vas a venir, ¿me lo prometes?".

Por eso, Tania la citó al día siguiente a las 6 de la tarde en la Plaza Juárez, cerca de las instalaciones de Palacio de Gobierno.

Aquel 2 de noviembre Tania sí acudió al punto de encuentro con aguinaldo, un regalo y una caja de chocolates, aunque la menor no llegó a la cita.

Por eso, mediante redes sociales empezó la búsqueda de la niña, de quién no conoce su nombre o en qué colonia habita, pero llamó a la población para ayudar a encontrarla.

Lee también en LSR Hidalgo: Avalan internet gratuito en 100 sitios de Pachuca; excluyen zonas marginadas

"Niña con disfraz de payasita, tu carita de inocencia y de ternura, me llenaron de ilusión y de esperanza, estoy dispuesta a encontrarte y darte las gracias por recordarme el valor de una promesa", dijo.

Tania indicó que la menor a la que le prometió los dulces puede ponerse en contacto en la página oficial denominada: Grúas Victan.

(Foto: Especial)

jgp