En Primero de Mayo, cierres y ventas al 40% por confinamiento

PACHUCA.- En el mercado Primero de Mayo, ubicado en la capital del estado, algunos locatarios de negocios esenciales tuvieron que cerrar debido a la falta de clientes y el resto trabaja con una disminución de ventas de 40 por ciento, informó Domingo Ortega Martínez, secretario general del centro de abastos.

"Un aproximado de seis (locales) y aparte las cocinas que no trabajan porque la gente no está acostumbrada a llevarse la comida, quieren comer aquí y no se puede. Los que trabajan tienen poco personal, están mayormente atendiendo los dueños porque no alcanza para pagar a los empleados", expuso.

Pese a la baja en la visita de los ciudadanos, el mercado eroga un total de 5 mil pesos a la semana en gel antibacterial e insumos para mantener los filtros sanitarios en las entradas, pues de parte de ninguno de los tres niveles de gobierno han recibido apoyo, dice.

"Nosotros no recibimos apoyo de la presidencia o de gobierno, todo se maneja aquí. Es nuestro mercado, se maneja con la colaboración de los compañeros, aunque sea de trabajos, de todo lo que se requiere", expuso.

Por ello, instó a la población a acudir con "confianza", pues el mercado es desinfectado y con la distancia recomendada pueden llevar a cabo sus compras sin mayores dificultades.

Indicó que laboran de esta manera desde hace mes y medio y todavía no reciben indicaciones de cómo pudiera ser el regreso a la "nueva normalidad" que anunció el gobierno de México, pues en el caso de Hidalgo la contingencia estará por lo menos todo junio.

