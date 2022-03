"En Pachuca hacen falta clases de manejo": dice conductor del Puente Atirantado

PACHUCA.- El recorrido de la Supervía Colosio les toma a los conductores entre 7 y 12 minutos a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Anteriormente, cuando no estaba el puente Atirantado, el trayecto era de 20 minutos. Aunque hay reducción de tiempo, los automovilistas consideran que hay riesgos al conducir.

Jorge recorre esta vía habitualmente, por su trabajo como repartidor de medicamentos la atraviesa varias veces al día, en su experiencia, el Puente Atirantado reduce el tiempo de traslado; sin embargo, para él, el tiempo no lo es todo.

Este puente abrió a la circulación el 4 de marzo de este año y forma parte de la Supervía Colosio, que comienza desde la entrada del Fraccionamiento Colosio, hasta Plaza Q.

LSR Hidalgo realizó una serie de recorridos para constatar el tiempo de traslados, y observar el funcionamiento de esta construcción en conjunto con los otros pasos a desnivel que forman parte de esta vía.

Resaltó que de 7 a 12 minutos tarda un automóvil en cruzar la ciudad, la variable principal es el tráfico que hay en las horas pico, cuando se incrementa el tiempo; mientras que los fines de semana, que hay menos conductores, el camino puede recorrerse en 7 minutos, al límite permitido de velocidad.

Jorge Sánchez explicó que hace tres años un conductor tardaba 30 minutos del monumento al Bombero, ubicado en la salida a Actopan, a la colonia Colinas de Plata. Ese lapso se ha reducido con el paso de los años.

Durante la construcción del puente atirantado el tiempo de este mismo trayecto era de entre 20 y 25 minutos. Ahora, el entrevistado lo recorre en 10 minutos o menos.

No es solo por el atirantado, el tramo ha tenido varias obras: en el puente del Chacón, el del Palmar y otras de semáforos y sí es más rápido, pero todavía no es lo mejor. Ahí falta adecuar al transporte público, a la gente que cruza debajo de los puentes y sobre todo, que los conductores sepan cuál es su carril y manejen con precaución".

Desde que la circulación es permitida en este puente, él ha notado que los usuarios, aún no conocen cómo deben incorporarse para tomar su carril, no solo en este tramo, sino a lo largo de la supervía, eso ocasiona que los otros conductores frenen sin precaución, lo que podía causar un accidente.

"Del Fraccionamiento Colosio al puente Atirantado vas a unos 60 u 80 kilómetros por hora, pero tienes a gente que cruza a la altura de Intermédica o en Rey del Taco y luego abajo del puente de Cenhies, por mucho que tú quieras agarrar la velocidad que tienes permitida, te vas a frenar, y si te frenas te choca el de atrás. Antes de hacer un puente debieron hacer cursos de educación vial, en Pachuca manejan peor cada vez".

Para él, una obra como este puente no tiene cabida si no hay armonía con la rutina de la población, en este sentido, resaltó que otro obstáculo es la costumbre de los ciudadanos que cruzan debajo de los puentes o donde no está permitido.

Detalló que con este tipo de condiciones, los automovilistas deben circular a menor velocidad y con más precauciones. "Me ha tocado, que los ves desde unos metros atrás y dices: no se va a cruzar y se avienta... y el que se tiene que amarrar es uno".

Desde su perspectiva debe ser el gobierno el que plantee estrategias donde todos los tipos de conductores y transeúntes viajen conforme a sus necesidades, una opción que propuso es poner cruces de peatones a nivel del piso, en lugar de puentes. "Aunque aumenta el tiempo de trayecto, lo hace más seguro", expuso Jorge.

Durante la entrevista también acotó que espera que en la temporada de lluvias no se incrementen los accidentes.

"A Pachuca sí le hacen falta obras, pero hacen más falta, clases de manejo para todos, porque luego les ponen un puente que la gente ni pidió, ni sabe usar".

LA CONSTRUCCIÓN

Desde el inicio de la construcción hasta el día de apertura al paso de automovilistas, pasaron 25 meses. Es decir, tardó más de dos años la obra física para que los coches pudieran circular.

Esta obra tiene una longitud de 598 metros, con dos cuerpos de tres carriles de circulación en ambos sentidos.

El secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), José Meneses Arrieta, explicó a finales del 2021, debido al encarecimiento del acero y la inflación, la obra costó 100 millones más de lo previsto. Cerró su cuenta en 508 millones de pesos.

En la comparecencia de 2021 ante los diputados de Hidalgo, Meneses Arrieta explicó que la obra no pudo ser un paso a desnivel ya que se inundaría porque hay un dren pluvial que va desde la Secundaría General número 2, hasta Río de las Avenidas.

El puente está sostenido por 48 tirantes y más de 880 cables que soportan 6 mil 140 toneladas.

