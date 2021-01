En Pachuca escasean medicinas y vitaminas para tratar la covid-19

PACHUCA.- Medicamentos recetados a pacientes que se contagian de la covid-19 comienzan a escasear en farmacias de Pachuca.

Tras un recorrido en medio centenar de farmacias pequeñas y sucursales de grandes cadenas, LSR Hidalgo constató la falta de antiparasitarios, antibióticos, antihipertensivos y vitaminas que, según los encargados de los establecimientos, los requieren familiares de pacientes infectados del virus SARS-CoV-2.

El antiparasitario ivermectina es uno de los medicamentos que comienza a ser difícil conseguir en las farmacias, pues no siempre está disponible. De acuerdo con un estudio científico de la universidad española Navarra, la administración temprana de este fármaco puede ayudar a disminuir la carga viral y la duración de los síntomas en un paciente con coronavirus moderado.

Uno de los antibióticos que forma parte de los tratamientos médicos aprobados para pacientes contagiados de esta enfermedad es el azitromicina, y se utiliza principalmente para atacar infecciones por bacterias que contraigan los enfermos. Asimismo, también es complicado encontrarlo en las farmacias.

El antihipertensivo telmisartán tampoco estaba disponible en las farmacias visitadas, y, según el Brace Corona realizado en Brasil, ayuda a bloquear el mecanismo que utiliza el virus SARS-CoV-2 para ingresar a las células del cuerpo.

De igual manera, las vitaminas C y D, recetadas para la recuperación de pacientes con covid-19, están escaseando en todas sus presentaciones, ya sea en pastillas, ampolletas o efervescentes, coincidieron los encargados de las farmacias, incluso de cadenas nacionales.

La escasez de estos medicamentos aun no es total en las farmacias; no obstante, los trabajadores de los establecimientos reconocieron que se agotan rápido y que tardan en conseguirla. Incluso, durante el recorrido en las farmacias visitadas no estaban disponibles.

Por otra parte, aunque estos medicamentos son utilizados por algunas instituciones de salud y médicos para tratar a pacientes con coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a la población no automedicarse o suministrarlos sin la recomendación de un experto.





