En nueva carta, Cipriano dice que lleva 72 horas sin comer

PACHUCA.- Cipriano Charrez Pedraza señaló que desde el sábado se le negó la compra de alimentos y agua en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca y aseguró que lleva 72 horas sin alimentarse.

De nueva cuenta, a través de una carta publicada en su cuenta de Facebook, el diputado federal desaforado acusó represalias por el escrito que difundió el viernes pasado en la que acusó supuesta tortura sicólogo y física, así como robo de sus objetos personales y dinero.

"El sábado por la mañana me informan que me está prohibido ir a los locutorios para comprar comida y agua, así como salir a caminar, es decir confinamiento total en un espacio de 2 metros cuadrados. Además, no permitieron la entrada de comida del exterior y hoy lunes 6 de julio cumplo 72 horas sin alimentos", acusó en su carta.

Asimismo, volvió a señalar falta de privacidad para comunicarse con sus abogados e indicó que a pesar de la visita de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) para que levantara una queja las condiciones siguen siendo las mismas.

Charrez Pedraza se encuentra recluido desde septiembre de 2019 y enfrenta dos procesos penales: uno por tentativa de homicidio en contra de su hermano Pascual y otro por homicidio doloso eventual y omisión de auxilio dio debido al accidente automovilístico en el que se vio involucrado el año pasado y que dejó sin vida a un joven, quien murió incendiado dentro del vehículo que impactó la camioneta del legislador de Morena.





