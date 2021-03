En medio de la vacunación vs covid, Hidalgo se mantiene en amarillo

PACHUCA. - Para las próximas dos semanas, Hidalgo se mantiene en amarillo en el semáforo de riesgo epidémico por covid-19, informó esta noche Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud del gobierno federal.

La entidad es una de las 21 en el país que se encuentran en la fase de riesgo medio ante la pandemia del nuevo coronavirus.

Del resto de los estados, ocho están en naranja (alto riesgo) y tres en verde (bajo riesgo).

Es un reflejo de cómo la curva epidémica, las hospitalizaciones van disminuyendo y por lo tanto el riesgo también va disminuyendo", señaló el funcionario federal.

Cortés Alcalá reitero el llamado a la población a mantenerse atentas a las nuevas disposiciones que den a conocer las autoridades sanitarias locales y conforme se abran las actividades socio-económicas se lleven con prudencia para avanzar a una reapertura ordena y sin incremento de riesgo.

Querétaro, que se encuentra en naranja, es el único estado con riesgo de regresar a rojo (máximo riesgo de contagios).

Cabe recordar que la Secretaría de Salud estatal considera a ocho municipios en rojo: Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, Tepeji del Río, Tizayuca, Tula de Allende y Tulancingo.

En estas demarcaciones se mantiene el programa Hoy no circula sanitario con el siguiente esquema: los vehículos con terminación 5 y 6 en la matricula no circularán lunes; martes no circulan los de terminación 7 y 8; miércoles los de 3 y 4; jueves 1 y 2; viernes no circula 9 y 0.

El tercero y quinto sábado de cada mes no circularán las terminaciones nones, así como el segundo y cuarto del mes no tendrán permitido transitar las unidades con fin de matrícula en cero o números pares. El domingo todos los vehículos circulan.





mai