"En línea casi no aprenden, pago regularización a mis hijos": madre de familia

PACHUCA.– Debido a las clases virtuales en Hidalgo, algunos padres y madres buscaron asesorías educativas a domicilio o cursos de regularización presenciales porque consideraron que sus hijos han aprendido muy poco durante las actividades escolares en línea.

Uno de los casos es el Belinda Ordóñez Vázquez, madre de familia con hijos en edad escolar: Ricardo, de 14 años, que cursa la secundaria y Beryl, de 15 años, estudiante de preparatoria.

Los dos complementaron sus clases a distancia con asesorías particulares. La primera fue Beryl, cuando el año pasado buscó ayuda de un profesor en química para entender los temas que no comprendía.

Mientras que Ricardo ingresará a un curso presencial en febrero, porque los conocimientos que adquirió en segundo de secundaria y lo que va de tercero, son insuficientes para aprobar un examen de admisión a la preparatoria, reconoció Belinda, su mamá.

Mi hijo quiere entrar al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 16, que es del (Instituto) Politécnico Nacional o al CBTIS 222 y precisamente tiene que hacer un examen. Mi esposo y yo ya buscamos un curso, vamos a tener que pagar uno para que lo preparen".

Las asesorías serán en modalidad presencial porque Ricardo no se concentra frente a una pantalla, dijo la madre de familia.

Yo veo que a mi hijo le ha costado muchísimo, no logra concentrarse adecuadamente, en las clases se distrae con facilidad, va pasando las materias, pero conocimientos fijos, lamentablemente no hay. Los profesores son buenos, pero la modalidad en línea no es adecuada".

Adicional al retraso escolar por las clases virtuales que mencionó Belinda, la mamá añadió que le preocupa el paro magisterial que en Hidalgo inició el 3 de enero; desde esa fecha Ricardo no tiene actividades ni siquiera a distancia por parte de sus maestros de la Secundaria General número 2 ubicada en Pachuca.



Su escuela está afectada por el paro magisterial, lamentablemente es una situación muy penosa, tanto el gobierno del estado como el magisterio hacen sus berrinches cuando aquí las víctimas son los niños, ningún derecho laboral está por encima del interés superior de la niñez", finalizó.

Respecto al tema, este 26 de enero Luis Enrique Morales Acosta, dirigente de la Sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), anunció la posibilidad de realizar una movilización en el estado sino se efectúa el pago pendiente del bono anual a jubilados y el aguinaldo a homologados.



