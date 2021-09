En libertad, enfrentará juicio por la muerte de Alfonso; deudos se inconforman

PACHUCA.– El presunto responsable de ocasionar un choque automovilístico sobre la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, que dejó como saldo la muerte de Alfonso Gómez Viveros, enfrentará su procedimiento por homicidio culposo en libertad, informó el hermano de la víctima.

De acuerdo con Martín Gómez Viveros, en la penúltima semana de septiembre fue vinculado a proceso el hombre que el 11 de agosto de 2020 impactó su carro Jetta contra la motocicleta que conducía su hermano Alfonso sobre la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, a la altura de la colonia La Calera.

Sin embargo, indicó que él y sus familiares como víctimas indirectas del caso están inconformes con la decisión del juez de control al señalar que, aunque el presunto culpable está sujeto a un procedimiento judicial, lo llevará a cabo en libertad y no recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca.

La persona fue vinculada a proceso, pero en sus declaraciones se está dirigiendo con falsedad (...) reitero, es una persona sin valores ni principios y se dirigieron con falsedad antes de que lo vincularan a proceso, hay muchas cosas que no son congruentes, no es posible que va a llegar su proceso fuera y no detenido".

El hermano de Alfonso agregó que el juez de control otorgó dos meses para la investigación complementaria, por lo que durante este tiempo la defensa de la víctima y la del presunto responsable del homicidio, aportarán pruebas para la resolución del caso.

Los familiares de Alfonso, quien habitaba el municipio de Mineral de la Reforma, se manifestaron el pasado 21 de septiembre afuera de los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución de Pachuca durante la audiencia inicial del caso, posteriormente se trasladaron afuera de las instalaciones del Poder Ejecutivo para exigir justicia por la muerte de su familiar.

sjl