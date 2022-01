En la casa de Antonio, Chayanne y Maura los Reyes Magos no llegaron

PACHUCA. – Ninguno de los tres Reyes Magos lograron encontrar a tiempo la casa de los hermanos Antonio, Chayanne y Maura, cuando se despertaron no había juguetes, dulces o ropa nueva en su hogar que se ubica en el barrio Las Lajas, a menos de cinco minutos del centro histórico de la ciudad de Pachuca.

Una situación similar les pasó a sus vecinos Kenia y Adrián, todos son niños y niñas con madres solteras oriundas de la sierra del estado Veracruz que migraron a la capital de Hidalgo huyendo de la violencia que ejercían sus parejas.

Por eso, comenzar en un lugar distinto y sin empleo formal ha sido complicado para las madres Clara y Magdalena, que este 6 de enero priorizaron los gastos de renta, luz y agua. Los regalos pasaron a segundo plano.

Antonio, Chayanne, Maura, Kenia y Adrián, al igual que otros 25 infantes del barrio tuvieron que esperar las donaciones de regalos que llegaron a una vecindad de Las Lajas por la tarde del jueves.

LOS REYES NO ENCONTRARON EL DOMICILIO

"Lamentablemente no llegaron los Reyes Magos, quizá no saben dónde vivo o no pudieron llegar, pero nunca han llegado en mi casa con mis niños".

Así lo dijo Clara Bautista Hernández de 27 años de edad. Desde hace tres anualidades vive en el barrio Las Lajas en compañía de sus hijos e hija: Antonio de 7 años; Chayanne de 4 y la más pequeña, Maura de 1 año.

En una vecindad de este mismo barrio que fue edificada antes de 1970, la familia espera formada en una fila para recibir un obsequio. La dueña del inmueble les avisó a ellos y a otros infantes de la colonia que habría juguetes.

Aunque el viento comienza a arreciar en esta zona alta de la ciudad, Antonio y Maura no llevan suéter, solo su playera, un pantalón y sandalias, únicamente Chayanne es quien cubre sus brazos con una sudadera.

Todos esperan por un regalo, los hermanos fueron los últimos en llegar, pero alcanzaron unos osos de peluche y dulces envueltos en papel que enseguida abrieron para comer.

Ellos se ponen muy contentos cuando reciben los regalos, se emocionan y me preguntan si realmente son los reyes y yo les digo que sí, que simplemente en su nuestra casa no vienen y que pasan con los vecinos", dijo su mamá, Clara.

Durante el tiempo que los hijos de esta madre de familia llevan en Pachuca no han visto juguetes nuevos en casa cuando es 6 de enero, aunque a decir de Clara, tampoco ocurría cuando residían en el municipio de Ilamatlán, Veracruz.

Lee también en LSR Hidalgo: Tras fiestas, aumentan demanda de atención médica y pruebas de covid-19

Cuando los hermanos obtienen algún obsequio en esta fecha, generalmente proviene de los vecinos del barrio o de personas como Estela que cada año va a las vecindades a llevar juguetes y dulces donde los Reyes Magos, no llegaron.

Los vecinos son los que me ven, que saben que trabajo duro y ellos dicen que en sus casas llegaron los reyes y vienen con mis niños a darles sus juguetes".

Clara trabaja lavando ropa y limpiando casas cercanas del centro de la ciudad, también ayuda a quitar los puestos en los mercados.

KENIA Y SU PRIMERA MUÑECA

Kenia de 2 años también fue en compañía de su mamá Magdalena para recibir su primera muñeca, una de cabello rubio y ondulado con un vestido blanco y envuelta en una bolsa de celofán.

Al igual que Clara, Magdalena proviene de Veracruz y habita en una vecindad de Las Lajas, llegó hace un año a Pachuca a refugiarse con otros familiares luego de que se separó de su pareja.

Por el poco tiempo que tiene habitando en la ciudad no ha logrado mejorar su situación económica y está en busca de un trabajo, por eso este 6 de enero le fue imposible comprar juguetes a su hijo Adrián de 9 años y Kenia.

Aunque para el otro año, Magdalena espera tener empleo y que los regalos de reyes magos estén debajo del árbol navideño en 2023.

Espero encontrar trabajo y quizá para el otro año les va a llegar reyes, cuando yo era niña nunca me llegaban, no supe de eso".

(Fotos: Lorena Rosas)

jgp