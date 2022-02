"En INE le dieron velocidad y aquí vamos como las tortugas", dice PAN sobre PREP

PACHUCA.- Las representaciones de Acción Nacional y el Partido Verde ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) demandaron un informe sobre las sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control por las fallas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2020.

En la sesión de este jueves, el consejero Uziel García Reyes dio a conocer que se remitieron a las representaciones partidistas, por parte de la Dirección Jurídica del IEEH y la Contraloría, informes sobre las investigaciones derivadas.

Sin embargo, el panista Rafael Sánchez Hernández señaló que una de las respuestas refiere que no se puede revelar el estatus del procedimiento porque es "información reservada".

Qué doloroso porque dos consejeros fueron removidos y seguimos a ciegas, sin saber exactamente qué se está haciendo. Pediría que más allá de la reserva se pueda hacer una reunión privada y que se llame a la contralora para explicar qué se ha hecho", externó.

Consideró necesario verificar si Teresita de Jesús Talamantes Castro, titular del Órgano de Control, ya cumplió los tiempos para sancionar; de lo contrario, emitir un citatorio para que lo haga, ya que puede haber más servidores involucrados en las fallas.

Queremos saber el estatus de la propia empresa (Megaweb), que hasta donde sabemos no se le había pagado. Se me hace contradictorio lo que sucede en el INE, que allá le dan velocidad a este tema y aquí vamos como las tortugas, y no acepto lo que se nos está informando".

A este planteamiento se sumó el mismo consejero García Reyes, quien funge como presidente de la Comisión Especial del PREP 2022.

Lee también en LSR Hidalgo: Por no transparentar información, denuncian a UAEH, Tulancingo y Zimapán

Honorato Rodríguez Murillo, del Partido Verde, se pronunció por la conclusión de las indagaciones antes de las campañas y la elección "más importante para los hidalguenses": la de gobernador, por lo que no deben predominar situaciones de zozobra, duda, suspicacia o mala interpretación.

Habría que ir un poco más allá. Ver quiénes son los integrantes de la comisión hoy en día. Fueron algunos de los que también fueron miembros en 2020 y de ninguna manera tuvieron un comentario siquiera de advertencia para esto que estaba pasando, en consecuencia, pues pierden credibilidad en su tarea".





sjl