En Huejutla acuerdan que comercio no esencial se turne para trabajar

PACHUCA.- Comerciantes de actividades consideradas no esenciales de Huejutla acordaron con autoridades estatales y municipales turnarse para laborar, por lo que la mitad de los vendedores realizaría sus actividades un día y al siguiente el resto, así como respetar todas las medidas de sanidad establecidas para prevenir el contagio del covid-19, de lo contrario, quienes no lo hagan, serán cerrados sus negocios y ya no se les permitirán laborar.

Tras una reunión de más de dos horas, entre funcionarios del gobierno de Hidalgo y municipal, con líderes de los comerciantes, lograron llegar a acuerdos para continuar laborando.

En los tianguis, en el mercado municipal y en el resto de los negocios del municipio serán aplicadas estas medidas. También, deberán restringir el acceso a niños y adultos mayores, los negocios que vendan alimentos solo podrán brindar el servicio para llevar. Además, en caso de que exista un brote en alguno de estos espacios (dos personas o más infectadas de covid-19) tendrán que ser cerrados.

El área de reglamentos del ayuntamiento de Huejutla y personal de la Comisión para la Protección Cintra Riesgos Sanitarios de Hidalgo (Copriseh) realizarán monitoreos diarios en todos los establecimientos ambulantes y fijos, y en caso de que no cumplan con las medidas de sanidad ya no les permitirán continuar laborando.

Asimismo, acordaron volver a reunirse en una o dos semanas para revisar el panorama epidemiológico del coronavirus en el municipio, y las autoridades establecieron que en caso de que se tripliquen los casos (hasta este miércoles van cinco) tendrán que ser cerrados todos los negocios considerados como no esenciales.

Esta reunión se dio debido a que ayer se manifestaron un grupo de comerciantes para exigir el cierre "parejo" de todos los establecimientos no esenciales, refiriéndose a las sucursales de Elektra y Coppel, de las cuales cerraron sus cortinas para que no continuaran vendiendo.

sjl