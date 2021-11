En Hidalgo no habrá alternancia: Julio Valera al asumir dirigencia priista

PACHUCA.- En un evento que contó con la presencia de la militancia priista, Julio Valera Piedras y Jenny Márquez, tomaron protesta, como dirigente de Partido Revolucionario Institucional y como secretaria general del partido, respectivamente.

En su discurso aseguró que Hidalgo seguirá siendo "el bastión priista de México" además aseguró que en la entidad, no habrá alternancia y el Revolucionario Institucional seguirá gobernando la entidad para el siguiente periodo de jefe del ejecutivo estatal.

El período por el que tendrán el encargo será del 2021 al 2025, la validación de su cargo se dio por unanimidad por el Consejo Político Estatal, que fue instalado previo a la toma de protesta y dio validez a esta dirigencia.

Tambores, banderas, pancartas y porras fueron parte de la toma de protesta que tuvo lugar en la sede estatal del partido, a donde también se dieron cita militantes de varios municipios de la entidad.

Por su parte el gobernador Omar Fayad, en su discurso reconoció el trabajo de las estructuras del partido en los recientes periodos electorales y las llamó a la unidad. También declaró en su mensaje que no habrá desacuerdos por la elección del candidato o candidata para la próxima gubernatura.

"Cuando me anunciaban que aún no sería candidato a la gubernatura, nunca encontraron una expresión negativa ni que dilapidara la posibilidad de la unidad, al contrario cuando me anunciaban quien sería, me sumaba".

Asistieron los exgobernadores Miguel Osorio Chongo, Francisco Olvera, y Manuel Ángel Núñez Soto además del dirigente del partido, Alejandro Moreno.

EL PRIISMO HIDALGUENSE EN UNO DE LOS MEJORES A NIVEL NACIONAL: ALITO

Alejandro Moreno dirigente nacional del PRI, señaló que el PRI de Hidalgo le da fuerza al priismo nacional, pues la militancia en la entidad es ejemplo de trabajo. Del mismo modo, reconoció que Omar Fayad es uno de los mejores activos del Revolucionario Institucional, pues ha demostrado ser uno de los mejores gobernadores del país.

"Hay que decirlo con firmeza y convicción el priismo hidalguense es uno de los mejores a nivel nacional, dedicado, leal y comprometido. Aquí hay años y años de experiencia política".

Es el momento de demostrar de qué están hechos los hidalguenses, de qué está hecho el priismo de Hidalgo, porque ha quedado claro que Morena es una tragedia y una desgracia para México, no han sabido gobernar, no le han cumplido al pueblo y por eso tenemos que impulsar las mejores propuestas y el mejor proyecto en beneficio de nuestra gente".

