En Hidalgo hay 414 desaparecidos: Comisión Nacional de Búsqueda

PACHUCA.- En Hidalgo 414 personas se encuentran desaparecidas, de acuerdo con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Con base en el registro, que fue presentado este lunes por autoridades federales, desde 1964 hasta este 13 de julio en la entidad han desaparecido 2 mil 59 personas, de las cuales mil 579 fueron localizadas con vida, 414 aún siguen desaparecidas y 66 fueron encontradas sin vida.

Los municipios con mayor incidencia de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas son Pachuca, Mineral de la Reforma y Tulancingo durante el tiempo que contempla el registro; sin embargo, el reporte no especifica cuántas aún no han sido localizadas en cada demarcación.

En el país hay 73 mil 240 personas desaparecidas y no localizadas, 98 mil han sido encontradas con vida y 6 mil 401 sin vida.

El registro se integra de información reportada por las autoridades federales y estatales, así como de particulares, que reportan los casos a través de las diferentes herramientas tecnológicas implementadas por la CNB.

Hasta el 30 de abril de 2018 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se encargaba de realizar dicho registro, y hasta ese entonces reportaba 173 personas desaparecidas en Hidalgo y ahora ya suman 414.

sjl