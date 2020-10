En Hidalgo, covid-19 ha matado a dos menores de edad

PACHUCA.- En Hidalgo han fallecido dos menores de edad a causa del covid-19 que eran atendidos en hospitales de la entidad a cargo del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero en total, 266 han contraído el virus SARS-CoV-2 y hay 276 casos sospechosos.

Lo anterior con base en un informe de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) realizado con los datos abiertos de la Secretaría de Salud federal (Ssa).

El primer deceso se registró el 28 de julio. Un adolescente de 17 años de edad, originario de Francisco I. Madero, presentó síntomas de covid-19 el 24 de julio, tres días después fue ingresado a un hospital y al día siguiente falleció.

El segundo caso, fue el de un neonato (aunque no se especifica el número semanas que tenía), quien falleció en Tlanchinol. Su estado de salud se dificultó para los médicos debido a que presentó otros dos padecimientos adicionales: neumonía y una enfermedad renal crónica, de acuerdo con la información del Sipinna. No obstante, no hay más información sobre el recién nacido en las bases de datos de la Ssa.

SUPERARON EL CONTAGIO

Entre las 266 personas menores de edad contagiadas de covid-19 destacan los casos de Mateo y Luis, de 7 y 17 años de edad, quienes superaron la enfermedad con cuidados en casa. Una historia que contó LSR Hidalgo el 28 de julio de este año.

Mateo presentó síntomas el 28 de mayo, justo el día en que a su mamá, Erika, le confirmaron que tenía el nuevo coronavirus. Sentía el cuerpo "derretido" por los síntomas, que eran dolor de cabeza, de ojos, pies y manos. También le salieron ampollas en las piernas, y una madrugada presentó dolor en las piernas, el cual por la intensidad le quitó el sueño.

Dos días después, Luis comenzó a presentar dolor de garganta, cuerpo cortado, dolor de cabeza y pérdida del gusto y olfato. Luego de reposo y cuidados en casa, superó la enfermedad.

En el país van 285 muertes, 22 mil 538 casos positivos y 285 muertes. De las defunciones el 55 por ciento (157) corresponden a niños entre 0 y 5 años de edad, 16.5 a infantes entre 6 y 11 años (47) y el 28.5 por ciento restante a adolescentes entre 12 y 17 años (81), según un informe que contabiliza los casos desde el 12 de abril hasta el 6 de octubre.





sjl