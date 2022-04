En Epazoyucan rompieron vidrios de una casa para envenenar a cinco perros

PACHUCA.- "No te mueras mi niño... ¿qué te hicieron?, ¿cómo los mataron?" fueron las palabras que externó, entre llanto, una menor quien, al llegar a su casa, encontró muertos a cinco de sus ocho mascotas; los responsables rompieron los vidrios de las ventanas para aventar alimento envenenado.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves en un domicilio ubicado en Barrio De Arriba, Epazoyucan, y fue denunciado por Javier Samperio Vázquez, familiar de los afectados.

"Pedimos ayuda para dar con el responsable. Ayer por la noche mi hermano y mis sobrinos llegaron a la casa donde rentan y encontraron los vidrios de las ventanas rotos y a cinco de sus ocho perritos envenenados", expresó Javier Samperio en sus redes sociales.

Lee también en LSR Hidalgo: Exposiciones, música y cero ambulantaje, así harán peatonal calle de Guerrero

A través de un video, el cual puede herir susceptibilidades, se observan los cuerpos de varios perros inertes en el suelo. Mientras, los inquilinos revisan la casa entre llanto y gritos de impotencia y tristeza.

De acuerdo con Javier Samperio, la mujer que le renta la vivienda a su hermano ha tenido problemas con un vecino, quien sería el sospechoso del envenenamiento de los canes.

La señora ha metido varías demandas por desmanes que hace un señor Álvaro M. I, quien desde tiempo atrás no deja que nadie rente ahí a pesar de no ser dueño del terreno. Siempre he reprochado el maltrato animal, pero ahora aparte de eso, también se metieron con familiares, mis sobrinos que adoraban con el alma a sus perritos. Me duele dejarles este video, pero es parte de lo que les tocó vivir a ellos la noche de ayer", expresó.

Tras conocer el nuevo caso de maltrato animal, la agrupación La Jauría de Balú dijo que organizará una marcha en el municipio para exigir a las autoridades justicia por la muerte de los perros y el maltrato animal a otras especies, como los dos burros que fueron rescatados ayer.



AYER RESCATARON A DOS BURROS

Ayer por la noche Fidel Arce Santander, presidente municipal de Epazoyucan, informó que fueron rescatados dos burros que sufrían maltrato animal en una comunidad y añadió que agentes de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) acudieron al domicilio del presunto agresor para llevarse a los animales.

"Derivado de una imagen que circula en las redes sociales, donde un hombre maltrata a dos burros se tomó cartas en el asunto, se dio parte a la PGJH para que estos animales fueran rescatados y la persona que los violentaba fuera sancionada conforme a la ley que establece como delito contra los animales", informó el edil.

VIOLENCIA CONTRA ANIMALES

Pese al llamado enérgico de las autoridades estatales, los delitos de maltrato animal van en aumento en Hidalgo, pues se contabilizan ya más de una docena en menos de dos meses, donde han envenenado, lastimado y atacado a balazos y con arma blanca a animales.

A mediados del mes pasado, en Zapotlán, un sujeto sacó el ojo a una perrita con un cuchillo, quien se aceró a buscar comida en un puesto donde venden pescados en la cabecera municipal.

También, en Pachuca ocurrió el caso de una perrita que fue baleada en un domicilio del fraccionamiento Bosques del Peñar, luego que un grupo de sujetos que se encontraban sobre la banqueta le dispararon.

En Tlanchinol se presentó el caso de Bronco, un perro apedreado y golpeado con un bate por un sujeto; el can quedó inconsciente y perdió un ojo; en Pacula, una persona arrastró y golpeó de manera brutal a un perro, mientras que otra lo graba y se rió por las acciones de violencia contra la mascota.

En Mineral del Monte, Tulancingo y Pachuca denunciaron envenenamiento de perros; mientras en Chapulhuacán trabajadores del ayuntamiento fueron evidenciados maltratando a un can que aventaron a la batea de una camioneta. En Atotonilco El Grande, un sujeto arrastró desde un vehículo a un lomito, el cual murió.

Finalmente, en Tepeji del Río y Zempoala sujetos mataron a dos perros con armas de fuego; estos fueron detenidos por la policía estatal.





sjl