En elección hubo compra de votos, acusan ciudadanos

Era muy evidente, no se escondían, la fila en la que yo estaba era larga, casi daba la vuelta la cuadra, tardé más de una hora en votar, y ahí estaban ellos, descarados. Algunos hasta tamales les llevaron. No sé para qué partido votaban, pero ya sabemos cómo son. Había mucha gente, pero no sé cómo saber quiénes asisten porque de verdad aman a su país y a quienes les dieron 300 pesos".