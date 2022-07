En el PRI se debe aprender a no estar exhibiéndonos: Fayad

PACHUCA.- El PRI debe modernizarse y "acompasarse" a los nuevos tiempos y buscar ser representante de las grandes causas, señaló el gobernador Omar Fayad, quien también consideró un despropósito pronunciarse para que Alejandro Moreno Cárdenas deje su cargo al frente del instituto político.

Aseguró que no abonará a la división, sino al diálogo entre quienes "gritan" por la salida de Moreno, luego de los fracasos de la elección 2021 y 2022, así como por los escándalos como el de las "packs" de las diputadas del PRI.

Habrá que buscar las formas de concertación internas dentro del partido, como se dice popularmente, el PRI debe aprender a lavar su propia ropa sucia en casa y no estarnos exhibiendo las diferencias como están haciendo. Espero que haya voluntad de ambas partes, de quienes exigen la renuncia y a quienes se les exige la renuncia".

Tras acudir a la toma de protesta de la directiva de Coparmex, el gobernador dijo que tiene que ser voluntad de Alito renunciar, y puso como ejemplo la titularidad del Poder Ejecutivo de Hidalgo a la que fue electo y que es irrenunciable.

"Yo creo que es un acto que tiene que ser absolutamente voluntario, Alito tiene que reflexionar sobre qué le conviene más al futuro del partido y a México, a pesar de todo. Yo he sido un militante que no siempre estoy de acuerdo con la dirigencia nacional, pero tampoco la estoy molestando, hablo y salgo y digo cuando veo que a Hidalgo algunas de sus decisiones le afectan, pero sino ustedes no me van a ver pelear por nada".

GREAT WOLF EN PAUSA

El mandatario expuso que existen varias inversiones frenadas por la pandemia, una de estas la de Great Wolf, un parque acuático techado, del cual incluso se compró el terreno, pero no se ha reactivado.

"En mi administración ya no les da tiempo de hacerla, pero la van a hacer en Hidalgo, todavía les quiero dar una certeza, que sería a finales de agosto porque si lograría aterrizarla, va a ser maravilloso, en el sector de muy alta tecnología".

Hoy #Hidalgo es el primer exportador en México de los vehículos eléctricos que produce @JACMotorsMX en #CiudadSahagún; nuestro estado es sede de una de las cerveceras más grandes del mundo , gracias a la instalación récord de @GrupoModelo_MX en Apan. pic.twitter.com/WdMmYdk6bo — Omar Fayad (@omarfayad) July 14, 2022

jgp