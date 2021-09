En el PAN muchos podemos ir a contienda a gobernador: Asael Hernández

PACHUCA.- El exdiputado Asael Hernández Cerón aseguró que no existen rencillas con el PRI derivado de la asignación de plurinominales que lo dejó fuera de la LXV Legislatura; no obstante, la alianza para la gubernatura todavía no está definida e incluso el PAN podría contender con su propio candidato.

Habría que valorar porque en el PAN también hay actores que podemos ir, en algún momento, a la contienda", señaló previo al encuentro con autoridades del Comité Nacional, quienes lo nombraron coordinador Político y de Estrategia para los comicios del próximo año.

Según el exalcalde, tomó con "madurez" la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que benefició al priista Alejandro Enciso Arellano, pero le quitó la curul de representación proporcional con el argumento del género.

Yo soy un crédulo de la democracia y en la democracia se gana y se pierde; muchas veces yo he ganado en los tribunales, esta vez no nos tocó, fue un criterio del tribunal superior; sin embargo, también entendemos que cada quien vio, llegado el momento, por sus posiciones".

En este panorama, la alianza con el PRD y principalmente con el PRI, que fue propuesta desde las cúpulas nacionales, todavía no está concretada, aunque aseguró que será disciplinado con lo que determine el CEN.



No tenemos nada definido, sin embargo, algo que el presidente Marko Cortés hizo saber a las dirigencias fue que va a escuchar las diferentes voces y estará al tanto de qué es lo que más conviene para el panismo y para los hidalguenses".

NUEVO COORDINADOR



Al encuentro acudieron el diputado federal Xavier Azuara Zúñiga, delegado del CEN del PAN para la elección de gobernador; Arleth Muñoz, delegada del CEN en la quinta circunscripción; Jesús Gómez Gómez, coordinador de delegados, y el legislador federal José Antonio Zapata Meraz; el presidente del Comité Estatal Cornelio García Villanueva, así como alcaldes y el representante en el Congreso local, Rodrigo Castillo.

Hernández recibió el nombramiento como coordinador Político y de Estrategia, pero aseguró que trabajará de manera coordinada con las dirigencias y no estará por encima de estas.

Me encargan una parte muy importante de tener la interacción con los diferentes actores, al interior y al exterior para las alianzas".

