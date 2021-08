En el limbo, 106 mdp que entregaron a 11 municipios para seguridad

PACHUCA.- Durante los últimos cinco años once alcaldías de Hidalgo recibieron 498 millones 578 mil 875 millones de pesos del subsidio Fortaseg, para adquirir principalmente equipo, uniformes o tecnología para sus policías, pero del monto que recibieron de la federación solo publicaron el gasto de 392 millones 167 mil 30 pesos. Es decir, no han hecho pública la manera en que ejercieron 106 millones 411 mil 845 pesos del recurso.

De acuerdo con una revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Compranet y los portales de transparencia de los municipios beneficiados con el subsidio federal, cuatro no han publicado información sobre el gasto del subsidio, pese a que la Ley estatal de transparencia señala que tienen la obligación de publicar y mantener actualizada información relativa a las obligaciones de transparencia, como lo son los resultados de adjudicaciones directas, invitaciones restringidas y licitaciones, incluyendo los contratos celebrados.

Estos municipios son Tepeji del Río, Tizayuca, Tula y Zempoala, el primero ha recibido 37 millones, el segundo 56 millones 42 mil 31 pesos, el tercero 58 millones 449 mil 444 y el cuarto 11 millones.

Ixmiquilpan solo ha puesto a disposición de la ciudadanía un contrato relacionado con la capacitación de sus policías municipales, correspondiente a este año. Por dicho servicio gastó un millón 207 mil pesos. Sin embargo, durante 2016, 2017, 2018 y 2020 recibió 37 millones de pesos. Es decir, el municipio no publicó en las plataformas de transparencia los contratos relacionados con los 35 millones 793 mil pesos faltantes del subsidio.

Actopan recibió este año el subsidio por primera vez, y le fueron asignados 5 millones 407 mil 4 pesos. Hasta la publicación de este trabajo solo había hecho pública información relacionada con cuatro gastos sobre la adquisición de equipamiento para los policías, uniformes, un programa relacionado con la prevención de la violencia escolar a través de la impartición de pláticas y talleres, y de capacitación de los elementos de seguridad, por un costo de 4 millones 284 mil 812.51 pesos.

Al igual que Ixmiquilpan, Tepeapulco no recibió el recurso en 2019 pero en total la federación le ha transferido 37 millones de pesos. Sin embargo, en el portal de Compranet solo en encuentran disponibles los fallos de seis licitaciones públicas y una adjudicación directa, que en total suman 2 millones 152 mil 119 pesos.

De dichos procedimientos, Luis Adolfo Sánchez Álvarez recibió un contrato por adjudicación directa y otros seis a través de licitaciones públicas, en las cuales siempre compitió contra David Pérez Silva y la empresa Comercializadora Chabely S. A. de C. V., y todas las ganó.

Huejutla ha subido información a la PNT sobre nueve gastos realizados entre 2017 y 2019 por un monto de 10 millones 459 mil 267 pesos; sin embargo, no ha hecho públicos los contratos. Además, en Compranet hay cuatro convocatorias de este año para la adquisición de uniformes, patrullas, así como la realización de un proyecto de prevención de la violencia familiar y género, y su seguimiento, pero no hay ningún documento en el sitio web que de detalles si se llevó a cabo el gasto o no.

Este municipio ha recibido 55 millones 22 mil 274 pesos del gobierno federal, de los cuales no hay documentos en las plataformas de transparencia que expliquen cómo han sido gastados los otros 44 millones 563 mil 7 pesos.

Tulancingo ha hecho pública información relacionada con 13 gastos realizados en 2016, 2019 y 2020 por un total de 22 millones 806 mil 881 pesos, pero no hay registros de la ejecución del recurso que recibió en 2017 y 2018. En total ha recibido 60 millones 897 mil 384 pesos del gobierno federal, siendo el segundo municipio más beneficiado solo por debajo de la capital del estado.

Pachuca ha recibido el subsidio los cinco años y en total le ha transferido la federación 85 millones 205 mil 855 pesos, de los cuales solo es público el uso de 32 millones 618 mil 64. Mientras que del destino de los otros 52 millones 587 mil 791 pesos restantes no hay información en los portales de transparencia, que representa el 62 por ciento del recurso recibido.

El quinto municipio que ha recibido más recursos federales del Fortaseg, con 55 millones 554 mil 883 pesos, y que más ha transparentado contratos es Mineral de la Reforma. Sin embargo, tiene pendiente hacer público el uso de 21 millones 883 mil 701.

Por ejemplo, en 2016 le fueron transferidos 12 millones 802 mil 322 pesos, y solo han hecho públicos siete contratos que en total suman 6 millones 832 mil 860.46 pesos. Mientras que en 2019 recibió 10 millones 903 mil 2 pesos, y los cinco contratos que han subido a los portales de transparencia ascienden apenas a 2 millones 777 mil 538.

Para el ejercicio fiscal 2016 el subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) fue reestructurado y se convirtió en el Fortaseg. No obstante, el gobierno federal ya no contempló este programa en su presupuesto de egresos de 2021 para el fortalecimiento de las instituciones policiales municipales.

Además de coincidir en haber recibido dinero del subsidio federal, en estos municipios los delitos con mayor incidencia son la violencia familiar, lesiones y amenazas, seguido de robo a casa, y robo de vehículo, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el caso de las 11 demarcaciones la violencia familiar es el delito más denunciado. En total acumulan el 59 por ciento de las 3 mil 940 carpetas de investigación que ha iniciado la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJH) en lo que va del año.

