En dos semanas, independientes no llegan a 100 firmas recabadas

PACHUCA.- Los cuatro aspirantes a una candidatura independiente de diputado local reportan menos de cien firmas de forma preliminar, de acuerdo con Arnulfo Sauz Castañón, director de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).

Los ciudadanos fueron avalados para reunir las rúbricas el 29 de diciembre y tienen hasta el 12 de febrero según el calendario. En Pachuca XII deberá reunir 3 mil 332, en Pachuca XII 3 mil 656, en Tepeji 3 mil 822 y en Mixquiahuala 3 mil 534.

De acuerdo con el servidor, los aspirantes son cuatro: Francisco Rodrigo Navarrete Hernández, quien pretende el distrito local Pachuca XII; Luis Miguel Basurto Magallanes, que busca contender por Pachuca XIII; Jazmín Emérita Cruz Chaparro, registrada por Tepeji del Río (XV), e Iram Mag Diel Tavera del Castillo, interesado en la candidatura del distrito VII con cabecera en Mixquiahuala.

Recordó que Aldo Navarro Almaraz, el cual había señalado interés en ser candidato en el distrito XVII con cabecera en Villas del Álamo, no fue avalado porque no cumplió el requisito de la conformación de la asociación civil, pues no formaba parte de la estructura del organismo que presentó.

Por otra parte, aunque los otros cuatro están en proceso de recabar las firmas, el IEEH determinará la procedencia o no de los registros finales de Rodrigo Navarrete e Iram Tavera, debido a que el primero presentó como organización civil que abanderó al excandidato por Pachuca, Ricardo Crespo Arroyo (Poder Local).

En tanto, el segundo utilizó la misma del año pasado, cuando contendió por la presidencia municipal de Mixquiahuala. En ambos casos el Instituto Nacional Electoral (INE) dijo no tener problemas con fiscalizar las mismas asociaciones, pero el IEEH deberá determinar su procedencia en próximos días.

sjl