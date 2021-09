En Congreso hallan trabajadores que cobran salarios que no les corresponden

PACHUCA.- Francisco Xavier Berganza, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, informó que en la operatividad del Poder Legislativo han encontrado trabajadores que están en un área ganando un salario que no les corresponde.

Sin especificar cuántos casos ni en qué áreas, el legislador de Morena pidió esperar los resultados que arrojen las auditorías que se efectúan a la anterior legislatura, que encabezó el diputado Asael Hernández Cerón, pero aclaró que no se trata de una persecución política.

"Hay personal que está asignado a un área en específica, pero en la práctica está en otro lado ganando, aparentemente, un tipo de sueldo que no corresponde (al trabajo devengado)", expresó el legislador de Morena en entrevista con medios de comunicación.

Lee también en LSR Hidalgo: Cuesta 2.5 mdp pavimentar a lado del Cereso; no hay dinero, dice alcalde









Hace 15 días, los 30 diputados de la LXV Legislatura de Hidalgo asumieron el cargo, por lo que se inició una revisión de las condiciones en las que recibieron el Poder Legislativo.

HAN PEDIDO RENUNCIAS A PERSONAL

Quiero que esté todo bien en el Congreso local y, ojo, no quiero que esto se vea como una persecución contra alguien. No tengo ese chip en mí, entiendo que hay trabajadores a los que les están pidiendo su renuncia... a mí me da mucha pena, a lo mejor es por culpa de terceros, por equivocar las áreas o ponerlos en donde no deberían de estar o simplemente por no estar haciendo su trabajo", expresó Francisco Xavier.

Incluso, indicó que ayer se le acercaron trabajadores para decirle "tengo aquí 19 años y me están pidiendo mi renuncia", aunque no dijo quiénes son los que les están pidiendo la dimisión de su encomienda ni los motivos.

Tienen que entender que, durante muchos años, siempre se hizo ´lo que se ordenaba´ en otra área que no era el Congreso y lo digo con respeto, pues estoy tratando de llevar una relación cordial con el Ejecutivo, pero siempre tuvieron las manos metidas aquí, era una oficina alterna, y no otro Poder; por ello, tenemos que meter no solo un control, sino hacerlo de forma correcta, desligar a todo lo que está fuera", indicó.

Lo anterior lo dijo luego de dar el banderazo de salida del apoyo a personas afectadas por las inundaciones en Tula y municipios aledaños. En total se recaudaron más de 55 mil artículos a través de donaciones de ciudadanía y personal de este Poder Legislativo.